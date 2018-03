Desserts glacés: le rétro au menu

Chez Jukebox Burgers, la saveur la plus populaire de flotteur est celle à la racinette, suivie du Cherry Coke, affirme M. Émond. De toute façon, on peut préparer les flotteurs avec n'importe quel type de boisson gazeuse: soda mousse, orangeade, Coca-Cola, Ginger Ale, Sprite... L'important, c'est d'y ajouter une boule de crème glacée à la vanille - ou à la vanille française.

Laits fouettés multicolores

La popularité des laits frappés ne se dément pas non plus. «Qui peut dire non à un milk shake?», lance le propriétaire du restaurant, précisant que les saveurs les plus populaires vont des S'mores (voir recette plus bas) aux Oreo, en passant par la barbe à papa ou le Creamsicle à l'orange.

D'ailleurs, ces saveurs multicolores s'inscrivent dans la mouvance de la nourriture colorée, surtout depuis que Starbucks a sorti son unicorn latte, note M. Émond. Même si on voyage dans le temps, on s'adapte à l'époque, donc.

«Et maintenant, les gens publient des photos de ce qu'ils mangent et de ce qu'ils boivent sur les réseaux sociaux», poursuit-il. Une tendance qui n'existait assurément pas dans le temps d'Archie et Veronica!

https://jukeboxburgers.com/fr/

Flotteur à la racinette

Préparer un flotteur à la racinette (root beer) façon Jukebox Burgers, il n'y a rien de plus facile! Il suffit de verser la boisson gazeuse dans un grand verre préalablement réfrigéré, puis d'y ajouter une grosse boule de crème glacée à la vanille française.