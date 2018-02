Aliments locaux: difficile d'accéder aux supermarchés

Ne pas brûler les étapes

L'entrepreneur des Cantons-de-l'Est n'a pas opté pour une mise en liste rapide. Comme ses collègues, il a aussi parcouru les épiceries une à une pour faire connaître ses yogourts vendus en petits pots de verre.

«Une entreprise alimentaire ne peut pas commencer du jour au lendemain, payer des frais de mise en liste et avoir du succès. C'est impossible.»

«On doit commencer en allant de magasin en magasin. Il faut prouver qu'on est en mesure de faire des ventes dans un magasin, dans un deuxième et ainsi de suite. Ça ne sert à rien de se précipiter.»

Bastien Poulain croit aussi qu'il faut éviter de brûler les étapes. Pas à pas, il a répondu aux exigences des chaînes d'épicerie. Bastien n'a jamais reçu de cahier des charges, mais il a compris que les épiceries voulaient que la qualité de la marchandise soit toujours la même et que les livraisons soient faites sans retard.

«C'est quand même normal de leur part, dit Bastien Poulain. Ils veulent être sûrs qu'on est capable de fournir l'ensemble de leur réseau. Si ça part en fou, la hantise d'un magasin, c'est d'avoir des trous dans son rayon. Ce sont des ventes en moins. Ils détestent ça.»

Le supermarché, et après?

Il y a deux ans, les mélanges d'épices de La pincée ont fait leur entrée dans 23 épiceries Metro de la Rive-Sud, dans la région de Montréal. François Maisonneuve, copropriétaire de l'entreprise, affirme que ce n'est pas si difficile de percer sur le marché des grandes épiceries. Le défi, c'est de faire connaître le produit auprès de la clientèle.

«Je ne pense pas que c'est difficile si le produit est beau et bon. Mais il faut s'assurer que le produit ne reste pas sur les tablettes, qu'il se vende. Ça prend quelqu'un qui se déplace régulièrement pour rencontrer les gérants, pour replacer la marchandise, pour faire des dégustations. Ça prend un réseau de représentants qui fait le tour des épiceries. C'est ça, le défi!»

Jouer des coudes

C'est d'ailleurs un secret de polichinelle que les géants de l'alimentation dépensent des sommes importantes pour obtenir les meilleurs espaces dans les épiceries. Pour concurrencer les multinationales, des entreprises québécoises paient aussi pour ce qui est appelé le planogramme.

C'est le cas de Bastien Poulain qui se «bat» contre les Coca-Cola et Pepsi de ce monde ainsi que d'Adam Coape-Arnold qui achète de l'espace dans les réfrigérateurs pour son lait et ses yogourts. En payant de la visibilité, M. Coape-Arnold sent qu'il a moins souvent besoin de se rendre dans les épiceries.

«Le planogramme, ça nous assure une place dans chacune des épiceries. Ça nous garantit un espace. Quand je faisais affaire avec les épiciers un à un, c'était plus difficile. Je me promenais avec mon petit camion et je m'assurais que nos produits étaient visibles partout. C'était vraiment une job de bras.»

Adam Coape-Arnold doit encore jouer des coudes. Mais tranquillement, il fait son chemin. Son lait et ses yogourts se trouvent de plus en plus facilement dans les épiceries. Et, encore mieux, ils se retrouvent de plus en plus souvent sur la table des foyers québécois.