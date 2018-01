La cuisine dans la peau

Avant qu'une aiguille ne s'enfonce dans sa peau, le chef du restaurant Provision 1268 et du Petit Italien (ouverture prévue en mars) discute toujours avec son tatoueur pour trouver le croquis parfait. «Si tu viens manger chez nous, tu ne me dis pas quoi faire. Je trouve que c'est la même chose avec un tatoueur», affirme tout de go Pablo.

Pablo Rojas

Artichaut

Pablo avait l'idée d'un coeur sacré en tête. En discutant avec son tatoueur, les deux se mettent à imaginer un artichaut. «Le coeur d'artichaut, on trouvait que c'était un jeu de mots drôle. Bon, peut-être qu'on est les seuls à trouver ça drôle», dit Pablo, en souriant. Son artichaut est entouré de feu et surmonté d'une croix comme un Sacré-Coeur. Le tatoueur a manqué d'espace pour y ajouter des roseaux.

Cochon-crevette

Pablo a un faible pour les «surf and turf». Il y a quelques années, il s'est donc fait tatouer une tête de cochon dans un corps de crevette. À bien y penser, il remarque que son tatouage s'apparente au logo de son restaurant Provision 1268. Pour lui, un plat terre et mer, c'est beaucoup plus qu'un steak de boeuf et une queue de homard. Pour une combinaison gagnante, il pense à la poitrine de porc et à une salade de crevettes.

Barbote

Pablo aime l'histoire de la barbote, un poisson longtemps craint par les Japonais et les Incas, dit-il. L'animal était considéré comme mystique parce qu'il pouvait survivre longtemps en dehors de l'eau. On retrouve d'ailleurs des dessins de barbotes dans plusieurs temples incas, raconte Pablo. «Ici, je pense qu'on snobe un peu ce poisson. Moi, j'en cuisine et j'en mange souvent. La barbote, c'est comme plein d'autres aliments: quand c'est bien apprêté, c'est très bon.»

Poivrière

«Il y a des gens qui sont très directifs quand ils veulent un tattoo, qui savent ce qu'ils veulent. Moi, je trouve qu'il faut laisser faire le tatoueur, l'artiste», dit Pablo. C'est pour ça qu'il a donné carte blanche à Dave Cummings quand il a décidé qu'il voulait un nouveau dessin sur l'avant-bras. Comme Pablo et Dave se connaissent bien, le tatoueur a opté pour une poivrière-pieuvre pour son ami.