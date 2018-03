Livres de cuisine: nos coups de coeur

C'est un très bel ouvrage que ce livre de recettes végétaliennes, mais aussi de conseils pour bien recevoir et mettre les petits plats dans de grands. Saisons, comme son nom l'indique, suit le temps qui passe. Il est signé de six mains, dont celles de la céramiste surdouée Trudy Crane. Tout simplement magnifique.

Dans la catégorie des «sans ceci ou cela», ce livre se classe en haut du palmarès. On n'a pas du tout l'impression de se priver, bien au contraire: le livre est plein de couleur. Toutes les recettes que nous avons testées ont été de grandes réussites. À savoir toutefois: le sans-gluten impose parfois des ingrédients plus recherchés.

La cuisine des pays nordiques

Gros coup de coeur pour ce livre arrivé ici en version française quelque part en 2017. Cette encyclopédie n'est certes pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui cuisine beaucoup et cherche à toujours repousser ses limites, c'est un cadeau magnifique. Écrit par le chef du restaurant suédois Faviken.

La cuisine des pays nordiques, Magnus Nilsson, Phaidon, 768 pages, 65 $

Légumes

Un beau livre qui met de la couleur dans l'assiette. Légumes, ils vont vous surprendre, permet d'élargir sa palette végétale, ce qui n'est jamais mauvais. Les recettes sont simples, d'inspirations diverses. Et comme il est, malheureusement, passé plutôt inaperçu sur les tablettes des libraires, vous risquez de surprendre la personne à qui vous l'offrez!

Légumes, ils vont vous surprendre, Maïténa Biraben, Marabout, 248 pages, 26,95 $.

Molly on the Range

Une suggestion en anglais: le formidable livre de Molly Yeh, jeune étudiante en musique qui se retrouve sur une ferme, par amour, et devient auteure d'un blogue à succès, My name is Yeh. Cette Marilou en nature, avec des origines juives, nous donne envie de faire la challah par un beau dimanche après-midi.

Molly on the Range, Molly Yeh, Rodale, 285 pages, 37,50 $.