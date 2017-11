Nutella: adoré, mais critiqué

Cinq solutions de rechange

La nutritionniste de sport Evelyne Deblock a analysé pour nous cinq pots qui se présentent comme un meilleur choix que le Nutella.

Nocciolata

Pâte de crème de cacao et de noisettes biologique, importée d'Italie

Prix: 6,39 $

+ Le produit ne contient pas d'huile de palme et aucun gras trans. Le pot est en verre. Cette tartinade contient 9,5 g de sucre comparativement à 11 g dans le Nutella, pour une portion de 19 g.

- Il contient de l'huile de tournesol «qui est un gras oméga-6 donc pro-inflammatoire», indique Evelyne Deblock. De plus, il contient à peine un peu moins de sucre que le Nutella. Comme plusieurs autres pots, il indique être sans gluten, ce qui est une stratégie marketing. «Il n'y a aucune source de gluten dans ces types de tartinades. Même le Nutella pourrait s'afficher sans gluten!», précise la nutritionniste, rappelant que le gluten se retrouve surtout dans les céréales et la farine.

Nutiva

Pâte à tartiner biologique, dont le pot a exactement la même forme que le Nutella.

Prix: 9,69 $

+ En rouge, on indique que le pot contient 40 % moins de sucre que «la marque la plus populaire» (soit le Nutella), ce qui est véridique. C'est d'ailleurs celui qui en contient le moins comparativement aux autres (6 g par portion de 19 g, soit pour une cuillère à soupe). C'est la seule pâte à tartiner qui ne contient pas de poudre de lait, note la nutritionniste, donc elle convient aux personnes intolérantes au lactose. Avec l'ajout de l'huile de chia biologique, le produit est enrichi en oméga-3, un gras essentiel et anti-inflammatoire. On y a également ajouté de la farine de lin biologique et des vitamines, souligne-t-elle. «Il est plus riche en fibres que les autres à cause de l'inuline ajoutée, qui est une sorte de fibre, mais qui ne coupera pas l'appétit comme d'autres fibres», nuance-t-elle.

- La pâte contient des gras saturés avec de l'oléine d'huile de palme et de l'huile de noix de coco. «Ce sont de mauvais gras qui augmentent le cholestérol», dit Evelyne Deblock. Autre bémol: son prix. C'est le plus cher des pots analysés.

Atlantis

Tartinade importée de Tunisie.

Prix: 8,75 $

Dans certaines épiceries de produits naturels

+ Ne contient pas d'huile de palme ni aucun gras trans. On y retrouve plutôt de l'huile d'olive. «Grâce à l'huile d'olive, le produit contient des oméga-9, un gras insaturé, bon pour la santé et pour le coeur, qui est anti-inflammatoire. Ce produit a aussi une bonne teneur en vitamine A, en fer et calcium», observe Evelyne Deblock.

- On sent légèrement le goût de l'huile d'olive. La texture est moins crémeuse que les autres. Le produit contient près de 10 g de sucre par portion, comparativement à 11 g pour le Nutella.

Cioko Crem

Tartinade aux noisettes et au cacao certifiée biologique, importée d'Italie.

Prix: 7,39 $

+ Elle ne contient pas d'huile de palme. On aime le pot en verre, que l'on peut réutiliser comme un simple verre.

- Elle contient de l'huile de graines de tournesol «qui est un gras oméga-6, donc pro-inflammatoire», souligne Evelyne Deblock. Il contient presque autant de sucre que le Nutella.

Savor

Pâte de noisettes et chocolat, biologique, même forme que le Nutella.

Prix: 6,79 $

(Les prix peuvent varier selon les épiceries.)

+ Elle contient des ingrédients biologiques.

- Elle contient à la fois de l'huile de palme et de tournesol. «Donc un gras saturé, de mauvaise qualité et des oméga-6, pro-inflammatoires», note la nutritionniste. Elle ne contient aucune vitamine. Et contient autant de sucre que le Nutella. «Ce n'est pas une tartinade que j'achèterais», indique Evelyne Deblock.