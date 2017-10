Régals inavoués

Combler l'enfant en soi

Ah, la première crème glacée... Si elle nous a assurément plongés dans un état de grâce, difficile d'en garder un souvenir précis. Par contre, l'enfant qui sommeille en nous n'a pas oublié, et il y revient parfois pour obtenir sa dose de réconfort, surtout quand la vie malmène l'adulte qu'il est devenu!

Ce comportement n'a rien de surprenant quand on sait que la mémoire gustative se construit entre la naissance et 5 ans, soutient Nathalie Lachance, sociologue de l'alimentation. «Ce qui revient le plus souvent, ce sont les aliments reliés à cette époque de notre vie», explique Mme Lachance, également conservatrice au Conservatoire culinaire du Québec.

Ces aliments viennent chercher des souvenirs profondément ancrés en nous, dont souvent nous n'avons pas conscience. «On ne s'en rend pas compte, quand on descend son litre de crème glacée, mais ça nous rappelle un moment qu'on a vécu, peut-être le premier cornet mangé avec papa et maman, poursuit Mme Lachance. On ne s'en souvient pas parce qu'on était probablement très jeune à l'époque, mais ce qui est important à retenir, c'est la recherche de réconfort et de satisfaction qu'apporte l'aliment.»

Étrangement, note-t-elle, le péché à l'âge adulte s'accomplit surtout en solo, même si le souvenir est associé à la filiation. «Souvent, c'est avec soi-même seulement qu'on va partager ces moments-là. La crème glacée mangée au pied du frigo à 2 h du matin, on la mange seul!»

La psychosociologue de l'alimentation Marie Watiez croit également qu'une part émotionnelle nous fait revenir vers certains types d'aliments. «On vit des émotions dès la petite enfance dans notre rapport à la nourriture, avec notre mère, avec toutes les personnes qui nous ont nourris», souligne-t-elle.

Se faire plaisir en mangeant quelque chose qu'on a aimé dans son enfance, je trouve que c'est très sain et que ça nous reconnecte un peu à ces besoins de réconfort qui sont tout à fait naturels dans la façon de manger.»

Voilà peut-être pourquoi le gras, le sucré et le salé sont souvent les ingrédients principaux de nos petites gourmandises, note Nathalie Lachance. «Ils représentent la base même de nos plaisirs coupables. C'est sûr que le gras tient la vedette, parce que c'est souvent là que se joue notre culpabilité. Quant au sucre et au sel, ce sont les acteurs de soutien!», précise la sociologue en riant.

La peur d'être jugé

La société a toutefois son rôle à jouer dans le sentiment de honte qui nous envahit. «La culpabilité, elle ne vient pas des souvenirs, mais plutôt de ce que la société dicte sur ce qu'on doit ou ne doit pas manger», affirme Nathalie Lachance.

«En fait, on se sent coupable parce qu'on pense qu'on va être jugé si on aime encore manger des jujubes ou du Cheez Whiz», enchaîne Marie Watiez, qui enseigne également au certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie, à l'UQAM.

En effet, avec l'évolution des pratiques alimentaires, certains aliments sont perçus comme moins acceptables par une certaine élite. «Il y a un mouvement vers une meilleure qualité, et c'est tant mieux. Mais si on continue à aimer des produits qu'on considère comme moins évolués, on se sent un peu comme si on n'était pas à la hauteur de cette évolution, avance Marie Watiez. Parfois, ce sont des aliments qu'on trouve quétaines, comme les sandwichs "pas de croûte", ou des choses qui paraissent pauvres, comme le Kraft Dinner.»

Enfin, selon Mme Watiez, le retour vers certains aliments de notre enfance peut aussi avoir un sens identitaire. «Parfois, on a besoin de se rebrancher à nos sources, en mangeant certains plats qui sont associés à notre histoire, à notre identité.»

Et bien sûr, de façon non anodine, ces ingrédients vont intervenir dans des circonstances particulières de nos vies. «Que ce soit la peine, la joie, l'exaltation, la victoire, la défaite, c'est souvent lié à des moments extrêmes, affirme Nathalie Lachance. On est tellement dans la retenue dans toutes les sphères de notre vie que ces petits moments de démesure sont importants pour atteindre un certain équilibre psychologique.»