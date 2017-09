Folie champi

Des champignons poussent dès le mois de mai au Québec, mais c'est en ce moment que leur diversité est la plus grande. Ce n'est un secret pour aucun mycologue: le moment est venu d'arpenter les sous-bois pour débusquer ces trésors qui finiront à la casserole. Notre journaliste s'est intéressée à ce loisir en plein essor et vous invite à le découvrir en forêt.

On n'hésite pas à cueillir mûres, bleuets ou framboises lorsqu'on en croise en randonnée. Et les champignons? On n'ose pas. Par prudence et manque de connaissances. Mais les choses changent...

«Ça fait 12 ans qu'on est en affaires. Au début, on prêchait dans le désert», se rappelle Pierre Noël, propriétaire de la Mycoboutique de Montréal, qui se présente comme le «magasin général du champignon». «Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de curiosité scientifique, au contraire, dit-il. On a un des meilleurs cercles de mycologues au monde. Mais la population s'y est intéressée plus récemment.»

De plus en plus d'activités s'organisent autour de la cueillette de champignons au Québec.

Cet essor, Pierre Noël l'attribue à un intérêt grandissant pour le plein air et les sorties en forêt. À un milieu favorable, également. «Il y a plus de variétés de champignons quand le couvert forestier est diversifié, ce qui est le cas au Québec. On trouve des champignons jusqu'à Kuujjuaq, dans le Nunavik. Plus au nord, le nombre d'espèces est limité, mais les champignons peuvent s'y retrouver en plus grand nombre.»

Certains champignons apparaissent en début de saison, puis disparaissent. D'autres sont plus abondants à certaines périodes. Les morilles ? En mai. La chanterelle commune? Surtout en juillet et en août. «Actuellement, c'est la période des matsutake - ou tricholome à grand voile -, précise Pierre Noël. Il y en a plein au Québec. C'est un champignon qui était négligé il y a quelques années ici et qui, pour les Japonais, est l'équivalent de la truffe.»

Une longue saison

Au Québec, la saison de cueillette commence dès le printemps. L'enthousiasme atteint toutefois son point culminant à l'approche de l'automne, de la mi-août jusqu'à la mi-octobre environ. «Les conditions automnales sont plus propices à la croissance des champignons. Les nuits fraîches et la pluie font qu'il y en a plus», explique Raymond Archambault.

Vive la pluie

Les étés pluvieux annoncent de bonnes récoltes. Cette année, dans la région de Montréal, la saison est parfaite!

Un monde de gourmands

Certains s'intéressent aux champignons par curiosité scientifique, d'autres, pour leurs propriétés médicinales. «À moins qu'ils ne soient spécialistes, ce qui incite généralement les gens à s'intéresser aux champignons, c'est qu'ils veulent en manger», convient toutefois Raymond Archambault.

3000

Il y a autour de 3000 gros champignons au Québec. Si on ajoute les levures et les champignons microscopiques, ce chiffre gonfle à plus de 1 million. La grande majorité des spécimens ne sont pas comestibles ou sont jugés inintéressants parce que trop petits, trop rares, insipides ou gluants. De 30 à 50 champignons sont toutefois appréciés en cuisine ici, selon les goûts.