Pour l'amour du pique-nique

La Journée internationale du pique-nique s'amène en ville! L'occasion de sortir sa nappe à carreaux et de passer un moment gourmand en bonne compagnie.

Pas envie de cuisiner? Profitez-en pour essayer le très chouette concept «pique-nique à emporter» de la Dinette Triple Crown et déguster son excellent poulet frit, ou encore le «menu charrette» du Oui mais Non, qui réunit dans une brouette (oui!) tout pour un pique-nique: nourriture, tapis, jeux et décorations.

Quand? Le 18 juin

Où? Dans votre parc favori