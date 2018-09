Rentrée scolaire: les dangers d'être un «parent hélicoptère»

D'ailleurs, selon une étude publiée en 2012 par des chercheurs de l'Université Brigham Young, en Utah, les élèves dont les parents étaient surimpliqués dans leur éducation participaient moins à l'école et étaient plus susceptibles d'être en retard ou de manquer des cours, par exemple.

« Nos parents n'étaient pas aussi impliqués dans nos vies et ailleurs, en Europe par exemple, les gens n'ont pas nécessairement les mêmes attentes », dit la psychologue, en soulignant les composantes générationnelle et culturelle de ces comportements.

Des comportements qui ont atteint des proportions épidémiques, selon l'auteure du livre How to Raise an Adult (Comment élever un adulte). En fait, « chaque fois que nous faisons ce que nos enfants sont capables de faire eux-mêmes, ou presque capables de faire », nous révélons le parent hélicoptère qui est en nous, et nous les empêchons d'apprendre à se débrouiller, selon elle.

Ces enfants surprotégés ont aussi tendance à adopter plus de comportements à risque à partir de l'adolescence - en consommant plus de drogues et d'alcool, ou encore en ayant des relations sexuelles non protégées, selon Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et auteure du livre Le bonheur d'être un parent imparfait. « Parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer la liberté, ils vont dans les extrêmes », dit-elle.

« Souvent, un parent hélicoptère ne se reconnaît pas, et pense bien faire. On a simplement l'impression d'agir par amour et d'être un bon parent. On pense que c'est normal de faire tout ce qui est possible pour nos enfants. Et ceux qui ne sont pas surprotecteurs se sentent même jugés ! », dit-elle.

Il est donc important de se détacher et de laisser ses enfants apprendre de leurs erreurs, selon Julie Lythcott-Haims, quitte à les voir échouer à un examen ou suivre des cours d'été. « C'est notre devoir en tant que parents d'élever des êtres compétents et autonomes. Même les oiseaux poussent leurs petits hors du nid pour les forcer à voler de leurs propres ailes », conclut-elle.