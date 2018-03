Plateforme Kiid: à «trois clics» d'une gardienne

Kiid, lancé officiellement le 1er février dernier, fonctionne comme bien d'autres services accessibles en ligne: on entre la date et les heures de gardiennage souhaitées, on précise le quartier où on habite et on lance le moteur de recherche. Les fiches des gardiennes disponibles s'affichent et on sélectionne celle qui convient le mieux.

«Tout est fait en ligne. Le parent peut vraiment réserver une gardienne en trois clics», explique Marie-Pier Hébert.

Marie-Pier Hébert précise que Kiid ne se contente pas de mettre en contact des parents et des gardiennes d'enfants. Elle garantit la disponibilité, la ponctualité et le professionnalisme de celle qui, parmi la quinzaine de femmes de 18 à 27 ans faisant partie de son réseau, viendra prendre soin de votre ou vos petits pendant que vous allez au resto, sortez avec des amis ou... travaillez plus tard que prévu.

«Les ados gardent encore, mais ils ne sont pas disponibles au moment où les parents en ont besoin, fait-elle valoir, pour justifier la pertinence du service qu'elle offre. Il y a des familles où c'est la fille du troisième voisin qui vient garder, mais si elle n'est pas disponible, ils sont mal pris. Et c'est là que les familles utilisent Kiid.»

Service flexible

L'entrepreneure se fait également un point d'honneur d'offrir un service flexible. «Il n'y a pas de problème. Ce qu'on nous demande, on l'accomplit», dit-elle, précisant avoir importé ce mode de fonctionnement de la culture hôtelière. Ainsi, avec Kiid, elle souhaite faciliter l'arrimage des activités des parents à leurs responsabilités parentales. Ce qui signifie que ses gardiennes peuvent même emmener la petite à son entraînement de soccer ou le petit à son cours de piano.

«Il n'y a pas de frais pour aller reconduire un enfant dans un rayon raisonnablement proche de la maison. S'il faut aller chercher un enfant à l'aéroport et le reconduire à deux heures de Montréal, il y en aura», précise-t-elle. Des gardiennes peuvent aussi être disponibles très tôt, pour dépanner les gens qui travaillent dans la construction ou le monde du cinéma, dont les journées commencent parfois avant l'aube.

Marie-Pier Hébert promet un service fiable et sécuritaire. Elle mène elle-même les entrevues d'embauche avec les candidates, dont elle vérifie également les références et les antécédents judiciaires. Les personnes retenues doivent ensuite suivre un cours de secourisme et une formation dispensée par une professionnelle du domaine du travail social et l'entrepreneure elle-même.