Fêtes d'enfants: faire la fête, pas le ménage!

FÊTER EN APPRENANT

Déguisements, écriture, cuisine à l'ancienne, le forfait anniversaire proposé par le Château Ramezay, institution située dans le Vieux-Montréal, propose aux enfants d'apprendre tout en s'amusant. Guidés par deux animateurs costumés, ils pourront eux aussi s'habiller à la mode du XVIIIe siècle, écrire avec une vraie plume d'oie et cuisiner un pain brioche. Après l'activité de deux heures, l'enfant fêté, ses amis et ses parents auront accès pendant une heure à une salle privée pour déballer les cadeaux et manger le gâteau. Le forfait anniversaire du Château Ramezay est conçu pour 10 enfants et 2 adultes accompagnateurs (180 $).

Solution de rechange : le musée Pointe-à-Callière, aussi dans le Vieux-Montréal, qui propose un jeu de pirates ou d'archéologie.

>>> Consultez le site du Château Ramezay: https://www.chateauramezay.qc.ca/fr/activites-et-education/fetes-denfants/