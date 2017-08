Faut-il donner des cartes soleil aux deux parents?

Éviter les fraudes en ajoutant une photo?

Si la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) refuse de donner des cartes soleil aux deux parents d'enfants mineurs, c'est «notamment pour éviter les risques de fraude», indique Caroline Dupont, porte-parole de l'organisme. «Le risque de prêt de carte et d'usurpation d'identité est accru avec le nombre de cartes en circulation, notamment avec les cartes sans photo ni signature», précise-t-elle.

Étonnant, mais vrai: les cartes d'assurance maladie des enfants de moins de 14 ans sont toujours sans photo. Alors que celles des autres Québécois en sont munies depuis 1992, soit depuis 25 ans. Les mineurs ont leur photo sur leur passeport canadien (elle est exigée même des nouveau-nés), souvent sur leur carte de centre sportif ou de loisirs, mais pas sur leur carte soleil.

Pourquoi?

«L'ajout d'une photo pour les enfants entraînerait des démarches administratives et des coûts supplémentaires aux parents, alors que le renouvellement et le remplacement d'une carte sans photo pour les enfants simplifient les démarches administratives des parents», indique Caroline Dupont, porte-parole de la RAMQ.

C'est regrettable, selon Claude Mathieu, responsable du programme de lutte contre la criminalité financière de l'Université de Sherbrooke. «Plus on ajoute des étapes pour lutter contre le vol d'identité, par exemple en exigeant la photo sur les cartes pour les enfants, mieux c'est, estime-t-il. Si la technologie est efficace et que le plastique recouvrant les photos est d'excellente qualité, il devient plus dur d'usurper l'identité en falsifiant les cartes proprement dites. Une carte sans photo est plus facile à monnayer sur le marché noir, vu le peu d'informations à falsifier et le fait que les intervenants ne savent pas si la personne qui a la carte est son détenteur officiel.»

La fraude concerne-t-elle davantage les adultes?

Il reste que les abus sont probablement davantage liés aux cartes soleil... d'adultes. «Touchant la fraude RAMQ, je ne connais aucun chiffre fiable sur son ampleur», indique Damien Contandriopoulos, chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal.

«Mon impression est que s'il existe un niveau de fraude significatif, ces fraudes vont être le fait de gens organisés (prêts de cartes, fausses cartes, etc.) et probablement toucher presque exclusivement des plus de 14 ans. Les enfants ne sont pas de gros consommateurs de soins électifs, en moyenne.»

En 2010, une fraude d'un demi-million de dollars a été mise au jour par la RAMQ. Près de 1500 personnes originaires du Proche-Orient avaient obtenu une carte soleil sans s'établir au Québec, en faisant de fausses déclarations. Environ 750 de ces personnes étaient ensuite venues ici recevoir des soins, qui ont coûté 508 768 $ au gouvernement. Les cartes n'étaient toutefois ni volées ni empruntées à des utilisateurs légitimes.

Pénaliser les enfants de sans-papiers

Depuis décembre, la Régie dispose de nouveaux pouvoirs pour limiter la fraude. L'organisme peut demander le remboursement du coût des services obtenus à un tiers qui aide «une personne à obtenir ou à utiliser sans droit une carte d'assurance maladie». Des amendes de 1000 à 10 000 $ sont aussi prévues pour «quiconque aide ou encourage une personne à fournir un renseignement qu'il sait faux ou inexact».

«Si des enfants de moins de 14 ans au Québec ont besoin de soins électifs chers (pas des visites à la clinique du coin facturées 22 $ à la RAMQ) et qu'ils n'ont pas de carte soleil, c'est probablement parce qu'ils sont les enfants de réfugiés ou de sans-papiers, observe M. Contandripoulos. Et franchement, j'aurais plutôt honte qu'une société comme la nôtre les laisse sans soins ou essaye de mieux les empêcher d'être soignés.»

Simuler la perte

«C'est possible de faire la demande d'une deuxième carte d'assurance maladie en la déclarant perdue, même si elle n'est pas perdue, révèle Marianne (prénom fictif). Cependant, vous devrez débourser les frais qui sont de 15 $.»

Remplacer une carte soleil coûte effectivement 15 $ en ligne ou 25 $ par téléphone ou en personne, selon le site de la Régie de l'assurance maladie (RAMQ). C'est prévu en cas de perte, vol ou détérioration de la carte. Pas pour obtenir un second exemplaire... «Dès qu'une nouvelle carte est émise, elle annule la carte précédente», assure Caroline Dupont, porte-parole de la RAMQ.

Cindy (prénom fictif), mère séparée qui a demandé une seconde carte soleil pour ses enfants, assure pourtant que les deux cartes sont valides et utilisables. «Il est très facile de s'en procurer une autre, ils nous donnent même un numéro temporaire lorsqu'on appelle», affirme la mère de trois enfants.