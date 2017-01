S'offrir de l'aide

Des services près de chez vous

On ne confie pas ses enfants, ses clés ou même son estomac à n'importe qui. Voici quelques pistes pour amorcer sa recherche.

Aide au ménage

SOS Garde

Gardienne occasionnelle, nounou, aide au ménage, gardiennage d'animaux, SOS Garde propose de vous mettre en contact avec des personnes qui offrent divers services utiles aux jeunes familles et aux aînés. Le service mise sur la proximité, c'est-à-dire qu'on cherche en fonction de son propre code postal pour voir qui est disponible près de chez soi.

Coût: tarif horaire variable, souvent entre 10 $ et 15 $

www.sosgarde.ca

Plumeau, Chiffon et cie

Entreprise d'économie sociale, Plumeau, chiffon et cie s'adresse aux aînés, mais aussi aux familles. Ses services sont toutefois concentrés dans certains quartiers centraux de Montréal. Il est possible de faire appel à ses employés pour de l'entretien ménager régulier ou ponctuel et même de menus travaux.

Coût: entre 6,35 $/h et 17,35 $/h

www.plumeau.qc.ca

Adèle

Le service d'entretien ménager Adèle nous propose d'emblée d'avoir une idée du coût de son service en entrant quelques informations sur notre logis (nombre de pièces), notre famille (nombre d'adultes et d'enfants) et la présence ou non d'animaux de compagnie. Une fois l'estimation à l'écran, on peut poursuivre la démarche en s'inscrivant et en demandant un premier rendez-vous.

Coût: 83,64 $ (cinq pièces, famille de quatre, Montréal)

www.adelesurdemande.com

Références personnelles?

Plusieurs personnes disent préférer chercher des références dans leur entourage pour l'aide au ménage, service qui exige souvent qu'on laisse sa clé à une tierce personne. «Comme cette personne allait avoir les deux mains dans notre intimité, il me fallait vraiment une référence directe», insiste Alexandra Oakley.

Aide aux devoirs

Succès scolaire

En plus d'avoir constitué une banque de centaines de tuteurs partout au Québec, Succès Scolaire porte une attention aux intérêts de l'enfant hors de la sphère scolaire pour lui trouver un tuteur avec qui ça va cliquer. «Le jumelage est crucial, estime Benoît Archambault, cofondateur du service de tutorat. Si l'enfant s'entend bien avec son tuteur, ça va bien aller.»

Coût: de 40 $ à 42 $ l'heure

www.successcolaire.com

ACADAM

Il suffit d'inscrire la matière pour laquelle on cherche un tuteur et notre code postal sur le site ACADAM pour voir défiler les fiches des tuteurs disponibles près de notre domicile. Une recherche «avancée» permet de trier les candidats selon leur sexe, leur expérience et le lieu où le tutorat doit avoir lieu (chez l'élève, dans un lieu public, etc.).

Coût: en moyenne de 40 $ à 50 $ l'heure

www.acadam.com

Aide aux devoirs

La mission première d'Aide aux devoirs est d'offrir ses services dans les écoles. Ce mois-ci, l'organisation sans but lucratif commence à offrir son aide à domicile. «Il y a beaucoup de familles allophones qui font appel à nous parce que les parents ne sont pas en mesure de comprendre les devoirs», explique Stéphanie Néron, directrice générale. Le manque de temps pour faire le suivi scolaire est aussi invoqué par les parents.

Coût: 40 $ l'heure (bloc de 10 heures)

www.aideauxdevoirs.com

Aide aux repas

SOS Cuisine

SOS Cuisine offre plusieurs services pour aider les familles à mieux planifier leurs repas tout en faisant des économies. En plus d'un outil de comparaison et d'évaluation des prospectus hebdomadaires, le site propose des recettes et des menus complets en fonction de nos préférences ou restrictions alimentaires. Un service de cuisine à la maison est aussi offert sur demande pour un prix forfaitaire de 150 $.

Coût: Gratuit, jusqu'à 9,95 $ par mois, selon le forfait.

www.soscuisine.com

La fille au fourneau

Vicky Audet va chez les particuliers pour préparer les repas déterminés au préalable avec ses clients. «Mon but, c'est que les gens en aient pour leur argent, d'en faire le plus possible selon les besoins de chacun», explique la cuisinière, qui offre ses services dans la région de Granby. Elle se déplace pour un minimum de quatre heures et, selon les besoins, peut aussi faire l'épicerie avant d'aller cuisiner.

Coût: 35 $ l'heure

www.lafilleaufourneau.com

Bien chez soi

Préparation de plats, aide à l'épicerie, réorganisation du réfrigérateur? L'organisme Bien chez soi offre un petit éventail de services dans le domaine alimentaire. L'aide s'adresse notamment aux personnes âgées, mais aussi aux familles. Il faut prendre contact avec l'organisme pour discuter de ses besoins.

Coût: de 23$ à 25$ l'heure

www.bienchezsoi.ca