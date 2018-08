Ma grande rentrée scolaire

Pascal Vaillancourt

- 19 ans

- Entame un baccalauréat en informatique

«Je pars étudier à l'Université de Sherbrooke. C'est loin de tout ce que je connais, mais c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette université justement, pour apprendre à me débrouiller tout seul.

«J'ai adoré le temps que j'ai passé au cégep. J'étais inscrit dans un petit programme, ça crée des liens assez forts. On m'a dit qu'il y a moins d'encadrement à l'université, et que les cours requièrent plus de travail à la maison. Ça ne me dérange pas, je me suis toujours bien adapté à l'école.

«Je vais continuer de travailler à Montréal les fins de semaine. Ça va me permettre de revoir ma famille et de rapporter un peu de lasagne de ma mère à Sherbrooke en même temps.»