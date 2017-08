Rentrée: des calendriers familiaux pour s'y retrouver

Marie Allard

La Presse @AllardMarie

«Les enfants aiment la routine et savoir ce qu'ils feront ensuite», lit-on sur le calendrier familial de More Time Moms. Ce n'est pas très folichon comme affirmation, mais c'est souvent vrai. Afficher l'horaire familial sur le frigo permet aux enfants de voir qu'ils vont à la piscine mardi, chez le pédiatre vendredi et à un anniversaire dimanche. Parfait pour les écoliers du primaire, qui n'ont pas encore de cellulaire pour leur rappeler les rendez-vous. En voici quatre modèles.