Rentrée: de plus en plus d'élèves

28 ou 29?

Des milliers d'enfants retourneront sur les bancs d'école cette semaine. Pour les élèves de la Commission scolaire de Montréal, l'année scolaire commence aujourd'hui. Il restera toutefois encore un jour de congé aux enfants de Laval, de Québec et de plusieurs autres régions de la province, où le jour de la rentrée a été fixé au mardi 29 août.

900 000

Presque 1 million d'élèves sont inscrits à la formation générale dans le réseau d'écoles publiques (primaires et secondaires) au Québec. Précisément, ils seront 902 975. Le nombre d'élèves est en progression constante dans la province depuis quelques années déjà. La rentrée 2017-2018 constitue toutefois un moment charnière pour le réseau d'écoles secondaires: après des années de baisse, les effectifs recommencent à grimper, et c'est presque 310 000 ados qui fréquenteront les écoles secondaires du Québec cette année. Ils seront 60 000 de plus en 2029-2030, alors que le nombre total d'élèves inscrits à la formation générale dans le réseau public aura franchi la barre du million.

Un peu moins du quart des élèves québécois (23,7 %) sont issus de l'immigration, c'est-à-dire que ces enfants sont nés à l'extérieur du Canada ou que l'un de leurs parents est né à l'extérieur du pays.

182 jours d'école + 18 jours pédagogiques x 12 années de la maternelle à la fin du secondaire = 2400 lunchs à préparer pour nourrir le corps et le cerveau de chacun de nos enfants jusqu'à l'obtention du diplôme d'études secondaires!

4 fois plus

Il y a un peu plus de 1700 écoles primaires au Québec, contre un peu plus de 400 écoles secondaires - réseaux public et privé inclus. Un petit nombre d'établissements (193) accueillent à la fois des élèves du primaire et du secondaire.

Petit boom à l'école

Après un creux historique en 2000, avec seulement 72 000 nouveau-nés, le nombre de naissances au Québec a connu une hausse à partir de 2005 et s'est maintenu entre 88 000 et 89 000 entre 2009 et 2013. Une simple addition suffit à deviner l'impact sur le réseau scolaire: les enfants nés en 2005 entrent à l'école secondaire, dont les effectifs augmenteront de manière constante ces prochaines années, tandis que les petits nés dans leur sillage remplissent les écoles primaires.41

Pendant tout l'été, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a annoncé des projets, qui vont de l'aménagement de classes supplémentaires à la construction de nouvelles écoles (la région de Sherbrooke gagne un établissement primaire tout neuf, par exemple). Ces projets de construction et d'agrandissement touchent au total 41 écoles des quatre coins de la province.

Sources: Statistiques de l'Éducation - Édition 2015 (2017), Portrait des élèves issus de l'immigration (2012), ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Institut de la statistique du Québec.