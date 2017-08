Rentrée scolaire: du temps pour soi

Des soins de grand luxe à miniprix

Pour se bichonner en cas de budget plutôt restreint, on mise principalement sur des produits aux arômes irrésistibles et sur des soins ciblés en vente à l'unité: un masque hyper performant ou des patchs lissants pour les yeux, par exemple. On n'hésite pas à se procurer une bombe effervescente pour le bain ou du sel d'Epsom, car sa riche teneur en minéraux lui confère une aptitude à diminuer les douleurs musculaires. On en profite pour s'offrir des soins réconfortants qui tranchent avec notre quotidien, notamment en optant pour un masque capillaire redensifiant ou un sérum pour cheveux dévitalisés. Et si la rentrée scolaire ne nous permet pas de grandes excentricités, on se rabat sans gêne sur une laque couture, ce produit étant, en règle générale, le plus abordable au rayon des cosmétos haut de gamme. Ne jamais sous-estimer la thérapie cutanée! Respirer par le nez.

Méditer

Il est absurde de souhaiter arborer une aura de décontraction si l'on est préoccupé. Pour se déconnecter mentalement, il faut aussi stopper le flot de pensées qui se précipitent dans notre tête. L'auteure et fondatrice du site JolieSoul, Judith Ritchie, maintient un état d'esprit serein notamment à travers le silence et la contemplation: «J'aime regarder la nature, par exemple un coucher de soleil. Je m'arrête pour prendre le rythme de la nature, car trop souvent on ne prend pas le temps d'observer ce qui se passe autour de nous. Si on est toujours dans une course, on passe à côté de la vie finalement.»

Même son de cloche chez Geneviève Guérard, ancienne ballerine étoile et copropriétaire des studios de yoga Wanderlust, à Montréal: «Je trouve que juste marcher, sans musique, est une activité que j'adore. Beaucoup de choses se règlent d'elles-mêmes en marchant. D'ailleurs, mon appli préférée est mon chronomètre! Il me rappelle de m'asseoir 15 minutes, deux fois par jour.»

Judith Ritchie, qui donnera justement une conférence intitulée L'InnerGlow, ou la lumière intérieure, le 28 août aux Lundis Mieux-Être du Strom Spa Nordique, raffole entre autres des méditations guidées de Deepak Chopra et d'Oprah Winfrey, dont Oprah & Deepak's 21-Day Meditation Experience: «C'est seulement 20 minutes par jour. Un rendez-vous quotidien très simple, qui amène beaucoup de calme intérieur.»

Un pédicure maison

Astuce beauté-détente par excellence, ce soin revêt ici un côté opulent insoupçonné grâce à l'ajout d'une huile sublimante nourrissante ainsi que d'un masque chaussettes pour les pieds.

Pour procéder, il faut tout d'abord faire tremper ses petons cinq minutes dans un bassin d'eau tiède, à laquelle on aura soin d'ajouter quelques gouttes de notre huile hydratante pour le corps préférée... Divin! Rien de mieux pour assouplir les callosités. Une fois la peau ramollie, il est crucial de procéder à un gommage, puis de frotter doucement les rugosités avec une pierre ponce ou une râpe à pédicure métallique. On en profite ensuite pour tailler les ongles dans une forme carrée de préférence, puis de les limer en un seul sens car les va-et-vient sont fortement à proscrire. On profite du moment où la peau est encore humide pour repousser délicatement les cuticules vers la base de l'ongle ou les tailler, si nécessaire. Une fois la peau bien sèche, on procède ensuite à l'application du vernis à ongles, en deux fines couches, s.v.p.! Et on n'omet surtout pas la couche de base pour un look au top, ni la couche de finition si l'on souhaite que son vernis tienne la route.

Le nec plus ultra, après une journée particulièrement éprouvante? Un masque chaussettes pour les pieds à la lavande. Rien de mieux pour bichonner et délasser des jambes alourdies... Un luxe abordable qui nous transporte ailleurs en moins de deux. Prendre du temps pour soi: une pause salutaire, capable de dissiper le vague à l'âme.