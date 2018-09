Bien chausser les tout-petits

Style adulte, format enfant

Marie-Claude Marchand a grandi au sein de l'entreprise familiale qu'elle dirige aujourd'hui. Elle a donc été aux premières loges pour voir évoluer les styles et tendances en matière de chaussures pour enfants.

Premier constat: les modèles proposés sont beaucoup plus ancrés dans l'air du temps qu'auparavant. «Avant, les souliers étaient surtout fonctionnels et "enfantins", avec les petits bonshommes sur le côté. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le "mini-moi", avec le look d'une chaussure pour adultes, mais pour petits!»

À cet égard, on remarque plusieurs modèles très en vogue chez les adultes, comme le sneaker ou encore la botte de travail, offerts en version pour enfants. Une occasion, pour les plus motivés, de se créer un look «raccord» avec leur progéniture.

Étoiles et paillettes ou unisexes

Évidemment, les coloris roses ou fuchsias, les fleurs, étoiles et autres paillettes sont toujours aussi populaires du côté de fillettes. Pour la saison automnale, le vieux rose se fait remarquer alors que, du côté des garçons, le noir avec des touches de blanc prend le dessus sur le traditionnel marine. «Le taupe revient aussi beaucoup, mixé avec du blanc et du noir», note l'entrepreneure.

Mais alors que la mode pour adultes propose de plus en plus de pièces unisexes, l'offre de produits moins «genrés» a aussi augmenté chez les plus jeunes. «C'est intéressant de voir ce changement. Lorsque je me rends en Europe pour créer les modèles en collaboration avec l'usine, j'essaie de toujours proposer des modèles gris ou marins pour les petites filles, ou même du noir, agrémenté de petites fleurs ou d'imprimés, par exemple. Nous avons même des bottines unisexes qui peuvent convenir autant aux petits garçons que petites filles.»

Lil Paolo en bref

Fondée en 1967, l'entreprise québécoise Lil Paolo importe des chaussures pour enfants et les distribue dans plusieurs boutiques indépendantes, dont Panda et Tony Pappas. Depuis 50 ans, l'entreprise familiale a vu passer cinq générations de Marchand à sa tête. Toutes les chaussures pour enfants sont fabriquées avec soin dans une usine italienne, avec laquelle Lil Paolo collabore de près pour la mise au point des modèles, et le choix des couleurs et imprimés. Constamment à l'affût des dernières technologies, nouveaux matériaux et plus récentes études sur la physiologie des pieds des enfants, l'entreprise collabore, via son centre de recherche et développement, avec des universités et cliniques orthopédiques internationales afin d'améliorer constamment ses produits. L'entreprise distribue également en Amérique du Nord la marque de bottes d'hiver Olang, connue pour ses crampons antiglisse.