La randonnée en famille

«À partir de 7 ans, il aura la capacité de transporter un sac de couchage, des vêtements et son eau. Avec son sac à dos, il va se sentir impliqué.»

«Si faire du plein air et planifier des activités est déjà présent dans leur vie, ils embarqueront», croit M. Chouinard.

Préparation

Il faut bien préparer sa randonnée et surtout ne pas prévoir battre de record de vitesse. «Avoir un objectif de temps précis est une mauvaise idée. Avec un enfant, il faut anticiper, ne pas être pressé, adapter les distances en fonction du niveau de difficulté», prévient Grégory Flayol. Un tuyau de sa part: «Si vous en avez la possibilité, réservez les refuges en entier. On ne veut pas avoir l'impression de déranger les autres marcheurs et n'avoir que du plaisir.» Comme pour toute longue randonnée, avec ou sans enfants, il faut aussi informer nos proches de notre itinéraire au cas où surviendrait un pépin. La couverture téléphonique en montagne est hasardeuse.

À 10 comme à 50 ans, le matériel essentiel à la randonnée est le même. Un sac à dos ajusté à notre taille, un sac de couchage chaud, de bonnes bottes essayées en ville d'abord, question de les «casser», et des bâtons. L'enjeu, c'est plutôt le poids du sac. «Le sac ne doit pas dépasser 25 % du poids de l'enfant», explique Éric Chouinard. «Les parents devront traîner plus de matériel, la capacité de charge des enfants étant moindre. Il faut donc que les parents soient bien équipés, avec du matériel léger», ajoute Charles Préfontaine, coordonnateur du programme de technique en tourisme d'aventure au cégep de la Gaspésie et des Îles, à Gaspé. Aussi, pour diminuer le poids des sacs, on recommande aux familles des itinéraires avec refuges plutôt que le camping, qui force à trimballer une tente. Le SIA offre même de transporter vos bagages d'une étape à l'autre, vous permettant de marcher le dos léger.

Transformer l'effort en jeu

Comment ne pas donner l'impression aux enfants que grimper, marcher, le dos bien chargé, vaut mieux qu'une journée de jeux vidéo? «Il faut leur parler de découvertes, d'animaux, de rivières, de montagnes et de points de vue. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'on fait un effort pour faire un effort, conseille Grégory Flayo. L'arrivée au refuge en soi devient un but intéressant pour eux. Après deux heures de montée, on arrive, on pose le sac et ils vont explorer les environs.» «Le truc ultime, c'est d'avoir de bons bonbons! Ça marche très bien avec les moins de 8 ans, dit en rigolant Éric Chouinard. On se dit qu'on marche 30 minutes et on se prend un bonbon. On veut leur faire découvrir la nature, dans le plaisir.»

Nos deux jeunes randonneurs aimeraient bien voir plus de jeunes de leur âge sur les sentiers. «Si on commence jeune, on va adorer ça et apprécier. C'est une fausse croyance que les jeunes vont chialer après quelques kilomètres de marche», croit Julien. «On voit de beaux paysages, on découvre de nouveaux horizons, et on est mieux en randonnée qu'en autobus de touristes. On est dans la vraie nature, c'est calme», poursuit-il. Son meilleur souvenir de rando? «Sur le mont Jacques-Cartier, un caribou est passé très près de nous. J'ai une photo de ça!», dit-il, avec l'accord de son frère. «Si les parents sont capables de le faire, les enfants le sont aussi. C'est pas plus difficile», dit-il.