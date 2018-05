Lâchez prise pour le bien de vos enfants

Avril 2008: la mère de famille et journaliste new-yorkaise Lenore Skenazy fait les manchettes pour avoir laissé son fils de 9 ans seul dans le métro. Une chronique coup de gueule publiée dans le New York Post lui vaut le peu glorieux titre de «pire mère des États-Unis». Dix ans de militantisme plus tard, nous l'avons interrogée pour faire le point.

L'origine de l'affaire

Ces jours-ci, les médias se l'arrachent. Pendant notre entretien, son téléphone ne cesse de sonner. Elle enfile les entrevues à la chaîne. C'est que Lenore Skenazy n'a pas peur de la controverse. Il y a 10 ans, une de ses chroniques a fait le tour du monde (voir onglet 3). Deux jours plus tard, elle était sur tous les plateaux de télé. Clairement, elle avait touché une corde sensible, et pas n'importe laquelle: celle de la paranoïa parentale ambiante. Flairant le filon, elle en a profité pour lancer un blogue la semaine suivante, inventer un mot («free-range parenting», pour une parentalité plus libérée et des enfants plus indépendants) et a carrément publié un livre dans l'année. Le sujet (qui l'anime encore à ce jour): son fils et sa soif de liberté. Plus généralement: le manque de liberté des enfants, et l'obsession de sécurité des parents. Une obsession néfaste pour tous. Dix ans plus tard, elle commence à se faire entendre.

Une première loi en son nom

L'Utah, aux États-Unis, vient de passer la toute première loi confirmant le droit des parents de laisser leurs enfants jouer seuls au parc, aller seuls à vélo, ou se rendre seuls au marché du coin, bref sans surveillance parentale. La loi (dite «free-range» ou «Lenore Skenazy» pour les initiés) doit entrer en vigueur le 8 mai, et on dit que d'autres États souhaitent emboîter le pas. En gros, un parent ne risquera plus d'être accusé de négligence criminelle (comme c'est le cas ailleurs, voir plus bas) s'il laisse son enfant seul quelques minutes dans l'auto (le temps de payer son essence ou de s'acheter à grignoter), ou s'amuser seul au parc (sans constante supervision). La négligence n'inclura plus le fait de «permettre à un enfant, si ses autres besoins essentiels sont comblés et s'il a un âge et une maturité suffisante, [...] de faire des activités de manière indépendante», résume le New York Times. Jusqu'ici, la notion de «négligence» était si large que «n'importe qui pouvait dire qu'un enfant qui jouait seul au parc était victime de négligence», témoigne au quotidien américain le sénateur républicain Lincoln Fillmore, qui a proposé ladite loi, acceptée - fait à noter - à l'unanimité.

Un changement de culture

D'après la militante, cette première loi témoigne d'un changement de culture. De plus en plus de parents s'interrogent: pourquoi j'attends le bus avec ma fille de 12 ans, qu'est-ce que je fais à imaginer que dès que mon enfant est hors de ma vue, il court les pires dangers? «De plus en plus de parents rejettent l'idée que cette génération d'enfants est plus fragile que celle de ses parents», résume Lenore Skenazy, qui s'époumone depuis 10 ans, chiffres à l'appui, à rappeler que les taux de criminalité n'ont jamais été aussi bas aux États-Unis, qu'il n'y a jamais eu aussi peu de cas d'enlèvement depuis que la télé est en couleur, bref que les enfants n'ont jamais été plus en sécurité. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi surprotégés. La journaliste s'est fait un devoir de rapporter plusieurs cas avec les années: soulignons celui de cette mère du Maryland qui a dû répondre aux autorités pour avoir laissé ses enfants de 6 ans et 10 ans seuls au parc; ce père de New York qui a également été interrogé, après avoir laissé ses deux enfants (6 ans et 9 ans) dans l'auto le temps de faire une course; ou encore cette mère de Caroline du Sud qui a carrément fait de la prison, après avoir laissé son enfant de 9 ans jouer seul aux jeux d'eau.

Changer les comportements

Parce qu'on a «dépassé les bornes» en matière d'hyper-protection et parce que la technologie moderne nous a aussi donné des moyens «sans précédent» de surprotéger (on pense aux cellulaires, textos et autres techniques de géolocalisation), Lenore Skenazy a mis sur pied un OSBL en vue de changer cette tendance qui, dit-elle, «rend les parents fous!». Baptisé Let Grow et fondé en collaboration avec Peter Gray (psychologue et auteur de Free to Learn, une référence en matière d'apprentissage par le jeu, l'un des premiers à dénoncer les risques associés à l'hyper-encadrement des enfants en matière d'autonomie et de développement), l'OSBL vise, «après avoir changé les esprits, à changer les comportements». On invite notamment les écoles à mettre sur pied un projet tout simple: une activité «libre» obligatoire, à réaliser le soir chez soi. Qu'il s'agisse de promener le chien ou construire un fort, peu importe, pourvu que ce soit sans supervision, mais avec autorisation. Objectif: grandir et gagner en indépendance.

Ce qu'il reste à faire

Mais tout n'est pas gagné. Lenore Skenazy demeure la «pire mère» dans Google, et ses propos sont toujours perçus par certains comme «controversés». «Pourtant, je ne me vois pas comme une experte en parentalité, dit-elle, moi, je ne fais que militer contre l'hystérie!» Elle note aussi que certains facteurs jouent en sa défaveur: l'internet, où les parents se permettent de tout critiquer («rappelez-vous quand l'enfant de cette mère était tombé dans l'enclos d'un gorille au zoo, tout le monde avait son avis sur le sujet!»); le manque de récréations dans les écoles ; sans parler des activités organisées, une source toujours plus lucrative de profits. Mais Lenore Skenazy ne perd pas espoir. Elle croit que tous les États pourraient suivre l'Utah et ratifier une loi semblable, et milite pour que toutes les écoles emboîtent le pas à son «projet Let Grow». «J'espère que les gens vont reconnaître l'aspect moral de tout ça: il s'agit de rendre leur liberté aux enfants de vivre leur enfance, dit-elle. On se souvient tous de l'enfance comme d'un espace. Mais cet espace n'existe pas s'il est confiné dans le siège arrière d'une auto...»

Et ici?

Au Canada, d'après le Portail canadien de la recherche en protection de l'enfance, la majorité des provinces ne spécifient pas à quel âge, précisément, un parent peut légalement laisser son enfant seul, sans supervision parentale (au parc, à la maison ou ailleurs). Au Québec, la loi est volontairement floue, pour laisser une certaine liberté à l'autorité et au jugement des parents. Ainsi, un parent qui ne fournit pas une «surveillance ou un encadrement approprié» peut être passible de négligence, au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse. Au parent de défendre sa notion de ce qui est «approprié» pour son enfant. Les seules provinces à avoir légiféré sont le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, où il est spécifié qu'en deçà de 12 ans, un parent ne peut laisser son enfant seul «sans supervision adéquate».

