Diversité: tous pareils? Oui, mais...

«C'est vrai, mais il y a quelque chose de très stressant quand tu découvres que tu es ce avec quoi les gens s'insultent, explique Sarah après quelques minutes de discussion. Ça vaut la peine de trouver d'autres termes, vous ne croyez pas?» Les jeunes opinent, et l'atelier se poursuit.

Pendant une heure, les deux intervenantes abordent ainsi, de façon très directe, des sujets comme le sexisme, le racisme et l'homophobie. L'objectif: briser les préjugés en présentant des faits aux jeunes et en les amenant à se mettre à la place de ceux qui en souffrent. L'organisme Ensemble pour le respect de la diversité offre un atelier plus général et des séances plus ciblées lorsque les écoles désignent un problème en particulier. Nous avons assisté à la séance d'introduction au Collège de Montréal, au début du mois d'avril.

Un jeu pour comprendre

Afin d'illustrer les effets des inégalités qui touchent les personnes vivant avec un ou plusieurs traits minoritaires, l'organisme invite les jeunes à participer à un jeu de rôle. Quatre adolescents se trouvent devant la classe, sur une même ligne imaginaire. Chacun reçoit un carton avec des caractéristiques spécifiques (homme, femme, Noir, Blanc, hétérosexuel ou homosexuel).

Sarah invite les jeunes à avancer d'un pas chaque fois qu'une affirmation les concerne.

«Avance si tu peux marcher la nuit à l'extérieur sans t'inquiéter.»

«Avance si tu peux embrasser ton amoureux ou ton amoureuse en public sans craindre le jugement des autres.»

«Avance d'un pas si personne ne te dit de retourner dans ton pays si tu n'es pas content.»

À mesure que les questions se succèdent, un jeune distance les autres. Les adolescents l'ont deviné: sur son carton, il est écrit «homme, Blanc, hétérosexuel». Derrière lui, le groupe comprend que ses camarades jouent le rôle d'une femme blanche homosexuelle, d'un homme noir hétérosexuel... et, loin derrière, d'une femme noire homosexuelle, toujours au point de départ.

«On dit qu'on vit dans une méritocratie. Que dans notre société, on donne le pouvoir aux plus méritants. On dit que si on travaille tous aussi fort, on va tous être capables d'atteindre le même objectif. On va faire le test.»

Elle tend une balle à chaque jeune. Chacun doit lancer la sienne dans un panier à l'avant. Le premier, collé sur l'objectif, y arrive sans peine. Plus on s'éloigne, plus le lancer s'avère difficile pour les participants. Le jeune qui joue le rôle de la femme noire homosexuelle rate le panier.

«Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour mériter d'être devant les autres?», demande Sarah au jeune premier.

- Euh... je suis né?