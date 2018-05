Bianca Longpré: célébrer la normalité

Elle a vendu plus de 40 000 billets, fait une tournée du Québec, rempli des salles à craquer, et fera même la clôture du Grand Montréal comédie fest l'été prochain. Avec qui? Des femmes, seulement des femmes, toutes des mères, ordinaires, par-dessus le marché. La Presse a voulu savoir comment Bianca Longpré, qui vend, prêche et défend une maternité tout sauf sexy, attire ainsi les foules. Récit.

Fin avril. Nous sommes à Saint-Eustache, à la cabane à sucre Sous le charme des érables. Tranquillement, le stationnement se remplit. Un brigadier dirige les voitures et aide les conducteurs à se placer. Des femmes arrivent par petits groupes, en jasant et rigolant, et se placent tranquillement dans la file. Parce que oui, il y a file. Une vraie belle file comme devant les restaurants tendance le dimanche, à l'heure du brunch. Les portes ouvrent dans une trentaine de minutes, mais déjà, des dizaines de femmes attendent, billets en main, le cheveu lissé et le look travaillé, juste assez, mais pas trop arrangées. Pas de doute: on assiste ici à une vraie de vraie soirée de filles.

Six cent mères ordinaires

Bianca Longpré, la chroniqueuse qui vient de publier un livre et de lancer un magazine, est surtout connue par son surnom: «mère ordinaire», et fière de l'être, pourrait-on ajouter.

À l'heure des filtres et des photos parfaites sur Instagram, la blogueuse a en effet choisi de faire un pied de nez au culte de la perfection, et publie religieusement ses réflexions, photos ou vidéos pour ses 200 000 abonnés sur Facebook, mettant en scène ses trois enfants (des experts pour mettre la maison en désordre) ou son mari (l'humoriste François Massicotte, alias son «quatrième enfant»). Elle raconte sa cour crottée au printemps, ses lundis matin difficiles, ou ses journées de congé où elle est épuisée. Sans oublier ses photos ratées à côté des photos parfaites de ses amies parfaites. Son slogan? «J'ta boutte», avec beaucoup d'humour et autant de sincérité, sans oublier un beau grand verre de «vino» et plusieurs sacres bien sentis pour faire passer le tout. Et trouver la force de continuer.

Mais mine de rien, celle qui a déjà traité son fils de «p'tit ben Laden», qui a tant semé la controverse avec une chronique coup de gueule adressée aux gens sans enfant («Tu m'en dois une», laquelle lui a carrément valu des menaces de mort), attire ici non seulement la sympathie, mais surtout la complicité des femmes.

La preuve: fin avril, elles étaient 600 à la cabane à sucre. Six cent, venues de Saint-Eustache, évidemment, mais aussi de Laval, de Terrebonne ou de Montréal, pour assister à une «conférence» de leur seule et unique «mère ordinaire». Et non, à part le photographe de La Presse, et quelques employés, il n'y avait pas l'ombre d'un homme sur place.

Il faut dire qu'ils n'étaient pas invités, la soirée étant vendue comme une «thérapie déculpabilisante» pour femmes seulement: «les mères, belles-mères, grand-mères ou juste amies». Et de toute évidence, elles s'étaient passé le mot.