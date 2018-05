Suggestions de cadeaux pour surprendre maman

La distribution des arbres aura lieu entre le 12 et le 15 juin.

Pour la maman nature

Offrir un arbre à sa mère, voilà un cadeau bien original, écolo et durable.

La campagne Un arbre pour mon quartier, lancée au début du mois d'avril, permet d'acheter un arbre à planter dans son jardin, dans l'île de Montréal.

On peut opter pour un arbre fruitier (abricotier, poirier, pommier, prunier) ou non (chêne, érable, amélanchier, etc.).

On retrouve les conseils ainsi que les instructions de plantation et d'entretien sur le site web. La distribution des arbres aura lieu entre le 12 et le 15 juin.

25 $ pour les arbres non fruitiers, 35 $ pour les arbres fruitiers

https://www.unarbrepourmonquartier.org/acheterunarbre