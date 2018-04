Les enfants bienvenus au restaurant?

Des expériences inégales

Quatre mères racontent leur expérience au restaurant avec leurs enfants.

Maya Pinkas, mère de deux filles de 5 et 8 ans

«On emmène nos filles dans toutes sortes de restaurants et, généralement, ça se passe toujours bien. Elles préparent leurs sacs avec jeux, cahiers, etc. Une des pires fois a été dans un restaurant indien: les filles n'arrêtaient pas de se disputer pour une chaise, alors après cinq minutes, on a quitté l'endroit en leur disant que c'était de leur faute. Elles ont bien compris après ça!»

Marilaine Bolduc-Jacob, mère de deux garçons de 8 et 10 ans

«On ne se limite pas à certains types de restos avec nos enfants. Tout dépend du type de sortie envisagée. Pour profiter d'un repas gastronomique, on préfère généralement sortir en couple. Pas pour les autres: pour nous! On fréquente des restos trendy avec eux, mais pas trop souvent: quand il n'y a pas de menu pour enfants, c'est coûteux pour une famille de quatre. Mais nous avons toujours été bien accueillis. Un des pires moments a été en voyage: notre garçon a vomi sur la table d'un restaurant devant une vingtaine de personnes!»

Christine Kayal, mère de trois enfants de 3, 9 et 11 ans

«Quand les enfants ont moins de 5 ans, je ne suis pas capable de les emmener au restaurant, c'est trop difficile. Mais avec des enfants de 9 et 11 ans, c'est le bonheur!»

Alexandra Sroslak, mère d'un garçon de 3 ans

«On va au restaurant avec notre enfant, mais c'est une expérience douloureuse! Quand il avait 1 an, c'était facile, parce qu'il dormait. À 2 ans, c'était fou, il pouvait tout renverser. S'il voulait marcher, on devait se lever. On n'avait aucun répit et aucun plaisir, mais je crois vraiment que si on ne les emmène jamais, ils ne vont jamais s'habituer. À 3 ans, ça va mieux, il est excité d'aller au resto. S'il n'est pas sage, on lui dit qu'on va partir et il comprend. On apporte toujours des crayons et des jouets et on sort la tablette au dessert, c'est notre cadeau à nous.»