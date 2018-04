Adolescence: zone interdite

De l'interdiction à la sanction

Éducation rime parfois avec sanction. Pour qu'une règle ou un interdit soit porteur, certaines conditions s'appliquent.

Le court terme

Les conséquences à long terme ont peu d'effet sur les comportements des adolescents, selon plusieurs intervenants. «Dire à un jeune que de fumer du cannabis va faire en sorte qu'il va avoir mauvaise haleine quand il va embrasser sa blonde a plus d'impact que de parler de cancer», dit Christina Blier, d'Action Toxicomanie.

«Un jeune qui fait des conneries, il le sait que ça va le mettre dans la chnoute, mais il n'a pas la notion de ce que c'est, d'avoir 20 ans, alors qu'il en a 14», convient Benoit Khézami, âgé de 14 ans. À son école, le parterre est rempli de cigarettes. «Ça [la cigarette], c'est à super long terme comme conséquence, observe-t-il. Ça ne fait pas peur pantoute.»

Le rapport coût/bénéfice

«Mettons que je ne suis pas prête pour un examen, je pourrais décider de manquer un cours pour me préparer et avoir une retenue. Si je pèse le pour et le contre, c'est mieux d'avoir une retenue que de rater cet examen», raconte Éliane Ledoux, 15 ans.

Lorsqu'il est question de transgresser ou non une règle, il y a toujours un calcul entre les coûts et les bénéfices, explique Marie-Claude Guay, professeure de psychologie à l'UQAM. «Quelqu'un qui conduit vite sur l'autoroute va arriver plus vite à destination. Si la contravention n'arrive qu'à l'occasion, ça ne va pas freiner le geste transgressif», dit-elle. Pour le jeune, l'effet est le même: «Si un comportement transgressif est répété plusieurs fois, c'est qu'il gagne quelque chose à le faire.»

La sévérité

«Les conséquences qui ont le plus d'impact sont celles qui font mal, selon Benoît Khézami. Pas physiquement, évidemment. Mais si on te prive d'électronique pendant une semaine, tu le prends où ça fait mal!» Pour Magalie Caisse, la pire torture est plutôt de ne pas pouvoir rester dans sa chambre, alors qu'elle a besoin de sa «bulle».

La «gravité» d'une sanction fera pencher la balance dans le rapport coût/bénéfice, signale Marie-Claude Guay. «Au Québec, on a fait du millage par rapport à l'alcool au volant parce que la punition est grave, illustre-t-elle. On a aussi augmenté la possibilité de se faire attraper. Là, ça peut avoir un impact sur le comportement et le changer.»

La constance

Pour être efficaces, les sanctions doivent être systématiques. La constance, explique Marie-Claude Guay, est un facteur important dans l'application des sanctions. À la polyvalente de Magalie Caisse, il y a peu de risque à transgresser certains codes vestimentaires. «Je ne crains personne. Au pire, ils vont m'avertir, lance la jeune fille de 13 ans. C'est un règlement qui n'est pas justifié, ça me donne moins envie de le respecter. Et on est tellement dans l'école qu'ils ne nous voient juste pas.»

Alexy Coelho, 15 ans, croit bon d'être parfois placé devant un «non catégorique». «On ne peut pas tout avoir et tout négocier», juge l'adolescent. Il est conscient que c'est une façon pour ses parents de lui dire qu'il y a des lignes qui ne se franchissent tout simplement pas.

La crédibilité

Plus la personne qui formule l'interdit semble avoir de la légitimité, plus on aura l'impression que l'interdit est fait par bienveillance, et plus on aura tendance à le respecter, selon la pédopsychologue Ariane Hébert. Les ados n'accordent pas la même autorité à l'école (souvent en bas de la liste) qu'à la loi ou à leurs parents. «Moi, ce qui me fait le plus peur, ce sont mes parents, dit d'ailleurs Rose Pagé, 17 ans. C'est l'autorité la plus présente.»

La crédibilité de la personne en position d'autorité est un facteur essentiel dans la valeur qu'on accorde à une règle et à sa sanction, acquiesce Marie-Claude Guay. «Si une punition est disproportionnée et que le parent n'est pas capable d'appliquer la sanction - confisquer un vélo durant tout un été, par exemple -, il perd de la crédibilité, ajoute-t-elle. Il faut qu'elle soit proportionnelle, juste, en lien avec le comportement et qu'on explique le pourquoi.»