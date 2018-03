 Services de garde: des collations qui ne valent pas cher 

«La collation n'est pas là juste pour boucher un trou»

Deux petits bâtonnets de pain sec avec de la tartinade Cheez Whiz. Un muffin aux pépites de chocolat emballé dans du plastique. Un pouding au caramel. Voilà trois exemples de collations données après la classe aux enfants fréquentant les services de garde de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 10 ans après le théorique «virage santé» des écoles.

Ce n'est pas très connu: le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) donne une allocation de 107 $ par année, par enfant, aux services de garde d'écoles «de milieux défavorisés» pour l'achat de collations. Cela revient à 59 cents par collation, pour 180 jours de classe.

«Dans le cadre de cette mesure, le Ministère a investi, en 2016-2017, 7,3 millions pour le Québec, dont 2,4 millions pour la CSDM», indique Simon Fortin, chef de service aux affaires publiques et médias du MEES.

Étonnamment, les 127 écoles primaires de la CSDM - qui comprend des quartiers qui se sont embourgeoisés comme le Plateau Mont-Royal, Rosemont ou Villeray - y ont droit, sauf une, l'école Saint-Fabien, près du métro Langelier. «Le financement est accordé en fonction de l'indice de défavorisation, et Saint-Fabien n'en fait pas partie», explique Alain Perron, porte-parole de la CSDM.

Toutes les autres écoles de la CSDM comptent au moins 18,3033 % de familles à faible revenu parmi leur clientèle. C'est le seuil à partir duquel des collations sont données quotidiennement aux enfants inscrits dans les services de garde, peu importe le salaire de leurs parents. Au total, «22 810 élèves fréquentant la CSDM en profitent», indique M. Fortin.

Dans l'ensemble du Québec, «ce sont 69 676 élèves fréquentant les services de garde qui profitent de la mesure pour les collations», précise M. Fortin.

Voici les informations obtenues par La Presse auprès de trois autres commissions scolaires:

Nombre de services de garde qui ont une allocation pour la collation

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys: 55

Commission scolaire Marie-Victorin: 31

Commission scolaire de Laval: une dizaine

Virage santé ignoré

Ces collations devraient normalement respecter la politique-cadre Pour un virage santé à l'école, adoptée par Québec en 2007. Il faut «offrir des desserts et collations à base de fruits, de produits laitiers et de produits céréaliers à grains entiers, et éviter ceux qui sont riches en matières grasses et en sucres», préconise cette politique-cadre.

Ce n'est pas toujours le cas, selon une dizaine de témoignages recueillis par La Presse. «Ma fille va à l'école dans un milieu défavorisé et les collations du service de garde sont très sucrées, dit Christine Rivest, du quartier Saint-Michel. Ils servent des jus, des barres sucrées, des poudings au chocolat, de la crème glacée, des biscuits, des Pattes d'ours, des clémentines dans le jus, etc. Je souhaiterais plus de fruits et légumes et moins d'emballages individuels. Dans ma vision idéaliste, j'aimerais une école plus verte et conscientisée, tant au niveau de l'environnement que de l'alimentation.»

«Il y a de tout, c'est généralement bien, mais c'est parfois douteux», estime Isabelle Beauchemin, mère d'une fille fréquentant une autre école de la CSDM. Le service de garde y donne des fruits, des légumes, du yogourt, mais aussi des biscuits avec paillettes, des barres tendres au chocolat et des poudings. «Est-ce vraiment à l'école de décider que mon enfant mange du sucre raffiné?», s'interroge-t-elle.

Dans une fiche thématique sur les collations santé, Québec précise par exemple qu'un muffin d'environ 100 g doit contenir moins de 10 g de sucre et moins de 5 g de lipides. Un muffin aux pépites de chocolat donné dans un service de garde - obtenu par La Presse - dépasse ces quantités de sucre et de gras, pour une portion deux fois plus petite (50 g).

Fournisseurs homologués

Qui choisit les aliments commandés pour les collations? Les services de garde «font leurs achats chez les fournisseurs homologués» par la CSDM, répond Alain Perron. «Une présélection d'aliments est effectuée par les services alimentaires, selon le guide nutritionnel de la CSDM», ajoute-t-il.

Or, ce guide - moins strict que la politique gouvernementale - conseille notamment de «privilégier les produits exempts d'agents de conservation ou de colorants alimentaires». Pendant ce temps, du Cheez Whiz, de la trempette Ranch et des bonbons aux fruits Welch's sont distribués dans les écoles. «Il se peut qu'un service de garde s'approvisionne à sa façon, sans tenir compte du guide nutritionnel», reconnaît M. Perron.

Juste des collations?

On peut se dire que ce ne sont que des goûters. «Pour les enfants qui prennent une collation tous les jours, de la maternelle à la sixième année, c'est un aliment important, observe Stéphanie Côté, nutritionniste chez Extenso, le Centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal. C'est doublement important que cet aliment soit nourrissant quand, dans certains milieux défavorisés, un enfant ne mange pas à sa faim ou que la qualité de l'alimentation n'est pas optimale. La collation à l'école n'est pas là juste pour boucher un trou : elle doit fournir des nutriments.»

Non, du Cheez Whiz et un muffin commercial, ce ne sont pas de saines collations. «Ce sont des aliments transformés, pas hyper nourrissants, analyse Mme Côté. Les jours où il y a des fruits, c'est préférable. L'idéal est de combiner un fruit ou un légume à un autre aliment, comme du yogourt, du fromage, du beurre de soya ou une trempette de houmous, pour que ce soit plus soutenant.»

Tuer à petit feu

Le laxisme actuel choque Line Basbous, mère de deux enfants qui fréquentent une école de Verdun. «Les enfants sont à l'école 5 jours sur 7, 200 jours par an [en incluant les journées pédagogiques], calcule-t-elle. Imaginez-vous le ratio de ce que l'enfant ingurgite sans votre contrôle, dans une année?»

À la maison, Mme Basbous est végane et choisit des aliments biologiques. À l'école, ses filles ont mangé du fromage fondu servi avec de petits craquelins. «Ce n'est absolument pas santé, c'est hyper salé, déplore-t-elle. Est-ce vraiment ce que le service public est censé offrir aux enfants? Sous prétexte que des gens sont pauvres, on a le droit de les tuer à petit feu? J'exagère évidemment, mais ce n'est pas vrai que le choix de la santé prime vraiment. C'est plutôt le choix de la rentabilité.»