Jeunes sportifs d'aujourd'hui

Sont-ils meilleurs que ceux d'hier?

La technologie à leur service

Les entraîneurs d'expérience sont unanimes: l'équipement mieux adapté et une meilleure circulation de l'information rendent les jeunes d'aujourd'hui plus performants à bien des égards. S'ils sont passionnés, ils peaufinent ainsi plus rapidement de nombreux aspects de leur jeu.

«Le jeune aujourd'hui qui fait de la descente en skis, on peut le filmer et il peut revoir sa technique instantanément», explique Bernard Peissard, entraîneur depuis plus de 60 ans. Il pointe alors notre téléphone intelligent: «La technologie, ça peut être très positif. Il faut juste qu'on enseigne aux jeunes à s'en servir comme il faut. Si je leur parle de tel coureur, ils vont aller vérifier ce que je leur ai dit. Ils reviennent le lendemain en me disant: "T'avais raison!" Bien utilisé, ça les accompagne dans leur entraînement.»

Josée Picard abonde dans le même sens. «Je pense que les enfants d'aujourd'hui sont moins naïfs, expose-t-elle. Ils voyagent plus et ils voient plus de choses en ligne. Ils font des choses à 10 ans que nous, on faisait à 16 ans.»

Sont-ils meilleurs qu'avant? «Je ne dirais pas ça, nuance-t-elle. Ils font des choses plus difficiles, oui, mais il faut garder en tête que le sport a évolué aussi.»

Mieux encadrés

Tous les professionnels qui gravitent autour des enfants les plus motivés les amènent en effet plus loin qu'avant, ajoute Bernard Peissard. «En 1980, on ne parlait que de technique et de musculation. Tout ça, sans le mental, c'est zéro! Si, à l'époque, j'avais dit à une mère que son fils avait besoin du soutien d'un psychologue, elle m'aurait répondu: "Non, mais, mon fils n'est pas malade!" Aujourd'hui, on sait qu'à un certain niveau, le psychologue sportif est important. De même que le préparateur physique, le physiothérapeute, le nutritionniste, etc. Ça fait toute une différence.»

La technologie permet aussi d'amener les enfants à réussir des prouesses techniques plus rapidement. «En patinage, on a tous des outils qui nous permettent de mieux enseigner, comme des applications qui nous permettent d'analyser la vitesse, la hauteur des sauts, ou combien de temps on doit être dans les airs pour être capable de faire un certain nombre de révolutions, précise Mme Picard. Avant, on y allait à l'aveuglette. Les athlètes ont aussi la chance d'avoir toute une équipe derrière eux. Grâce à ça, on voit, par exemple, beaucoup plus de quadruples sauts qu'avant chez les jeunes.»

Un bémol

S'il constate que les jeunes arrivent plus rapidement à patiner avec aisance, René Parent craint que la surexposition à une seule activité amène beaucoup de jeunes à abandonner ce sport. «Il n'est pas rare de voir des enfants qui commencent à patiner à 3 ans et qui, à 6 ou 7 ans, sont d'excellents patineurs. Par contre, il faut faire attention à ne pas faire que ça: il y a un risque qu'ils se désintéressent de ce sport plus rapidement. En bas âge, il faut développer les habiletés motrices fondamentales : sauter, lancer, botter, courir, etc. Avant de devenir un joueur de hockey, il faut être un bon athlète à la base. On crée aujourd'hui des spécialistes dans leur sport beaucoup trop tôt.»

L'enseignant en éducation physique à la retraite s'inquiète de voir de plus en plus d'enfants ignorer les bases de sports communs comme le baseball ou le tennis. «Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas tenir un bâton de baseball, ou qui ne savent pas lancer une balle. En 1982, tout le monde avait un gant et une balle. À long terme, ça n'aidera pas nos enfants d'être des spécialistes d'un seul sport.»

Et les parents?Si les enfants arrivent plus informés aux entraînements, les parents aussi. «Des coachs d'estrades, on dirait qu'il y en a plus qu'avant, constate Josée Picard. Je ne dis pas que j'en ai beaucoup dans mon club, mais on en voit plus qui regardent des vidéos et qui pensent savoir comment on fait un mouvement même s'ils n'ont jamais patiné.» À un niveau compétitif, certains parents s'inquiètent de constater que leur enfant ne progresse pas aussi vite qu'un adversaire. «Les compétitions du monde entier sont toutes diffusées en ligne. On peut aujourd'hui étudier les mouvements d'un petit Russe de 10 ans au ralenti: toute cette information amène des parents à se demander pourquoi leur fille n'est pas encore capable de faire la même chose», ajoute Mme Picard. Au fil des décennies, Bernard Peissard a constaté la même insécurité chez beaucoup de parents. «On doit leur dire: "Faites confiance à l'entraîneur... et à votre enfant! On peut discuter, vous pouvez vous impliquer, mais faites-nous confiance."»