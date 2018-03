Casse-Noisette: l'accessible étoile!

Étienne Lauzon dansait depuis un an dans une école de danse de la Rive-Sud (la Cameron School of Dance) lorsque son entraîneur lui a parlé des auditions des GBC. Il faisait du breakdance, du ballet jazz et venait aussi d'être sélectionné dans l'équipe de compétition de l'école, une activité plus sportive pour lui. «Je me suis dit, je vais essayer.» Il ne connaissait pas le ballet adapté ici par Fernand Nault ni la musique de Tchaïkovski.

À sa première année, il est monté sur scène 18 fois pendant le mois de décembre. Et dans un milieu dominé par les filles, il a trouvé des garçons qui, comme lui, «tripaient» sur la danse. L'année suivante, il a répété l'expérience. Et visiblement, Étienne y a pris goût. «J'aime apprendre les petits détails compliqués des chorégraphies», avoue-t-il. Cette année, il a auditionné pour le «gros» rôle de Fritz. «J'étais tellement ému quand j'ai su que j'avais le rôle que je me suis mis à pleurer», nous confie Étienne, qui aura deux doublures. Évidemment, il a fallu qu'il se mette au travail. Pour lui, l'automne en a été un de répétitions.

Ses deux jeunes soeurs, également inscrites à des cours de danse, ont eu envie de suivre ses traces. Marie-Ange, 9 ans, et Lilianne, 6 ans, ont toutes deux passé leur audition et décroché des rôles de souris. Elles font partie des 14 souris sélectionnées (sur 150 qui ont tenté leur chance!).

C'est la première fois en 35 ans qu'André Laprise voit une fratrie de trois enfants dans une même production. «Mais vous savez, précise-t-il, c'est un hasard. Nous ne savions pas que c'étaient les soeurs d'Étienne. Elles ont bien fait en audition et elles ont été choisies, elles sont très bonnes», insiste-t-il. Bref, au cas où vous vous posiez la question, il n'y a pas de passe-droit pour les frères et soeurs.