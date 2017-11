La fièvre des robots

La robotique occupe une place de plus en plus importante dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Au cours de la dernière année, ce sont plus de 6000 élèves qui ont participé à des compétitions nationales. Comment expliquer cet engouement? Quel est son impact sur l'enseignement et qui profite de cette immersion dans le monde du génie? Tour d'horizon.

Au commencement était la brique Lego

Un petit engin motorisé construit avec des briques Lego transporte à son bord des scientifiques et des visiteurs. Il doit ramener des jaguars et des tortues dans leurs habitats naturels, déposer des scientifiques à certains endroits, des touristes dans d'autres et se rendre à l'autre bout du terrain de jeu le plus rapidement possible.

C'est ce qu'ont réussit à faire Félix Parent et Thierry Douville, de l'école primaire Jacques-Prévert, dans une compétition nationale organisée à Montréal le printemps dernier par Robotique Zone 01. Grâce à leur médaille d'argent, les deux garçons de 11 ans participeront avec 22 autres jeunes Canadiens à la World Robot Olympiad (WRO), du 10 au 12 novembre, au Costa Rica.

«Quand on a réalisé qu'on avait gagné, on a crié et on a couru chercher notre médaille», nous racontent Thierry Douville et son coéquipier Félix Parent, qui ont commencé à suivre des ateliers de robotique en 4e année (dans le cadre d'une activité parascolaire).

Les deux garçons n'hésitent pas à parler de «passion». «C'est sûr qu'à la base, on est des amateurs de Lego, plaident-ils. On construit le robot, mais après, on le programme pour lui faire faire ce qu'on veut!» Le 10 novembre, le tandem Douville-Parent, qui s'est donné le surnom Los Valientes (Les Vaillants), aura deux heures pour construire son robot en Lego et une heure pour le programmer en fonction des règles mystères dévoilées le jour de la compétition.

Guidés par des capteurs de lumière, capteurs tactiles, angulaires ou ultrasons, les robots qui circulent en suivant les lignes du tapis de compétition doivent être entièrement autonomes.

Durant les trois jours du tournoi, ils seront plus de 500 équipes (de deux à trois joueurs) à s'affronter. Des matchs de hockey robotisés et des combats sumo-robots - où les robots programmés doivent esquiver les attaques d'un adversaire et le pousser à l'extérieur d'une zone délimitée par un cercle blanc - sont également organisés.

Comme une traînée de poudre

Cette passion pour la robotique gagne à peu près toutes les écoles primaires et secondaires du Québec, publiques et privées. Bien qu'elle attire beaucoup les garçons, de plus en plus de filles s'y intéressent, surtout au primaire.

Mis en oeuvre par la base - souvent par des professeurs d'informatique ou dans le cadre des cours de mathématiques ou de sciences -, l'engouement pour la robotique ne se dément plus. Face au succès de cet outil pédagogique, le ministère de l'Éducation a décidé de soutenir ces «initiatives locales» grâce à des programmes de formation des enseignants comme le «Virage numérique dans le réseau scolaire». Pour l'année 2016-2017, ce sont 44 projets de formation en robotique qui ont été financés.

Brault & Bouthillier, qui fournit l'équipement de robotique aux écoles primaires et secondaires du Québec, note une croissance constante de ses ventes de matériel, en particulier depuis trois ans. Depuis 2015, 1599 écoles primaires ont commandé de l'équipement de robotique. Au secondaire, on compte 432 écoles durant cette même période.