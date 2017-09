Enfant cherche amis

À la rescousse de son enfantQue peuvent faire les parents d'un enfant qui souffre de la solitude? Voici quelques conseils.

Les «mettre dans la circulation»Chez les tout-petits qui n'ont pas eu l'occasion de développer des habiletés sociales, Égide Royer, psychologue et professeur associé à l'Université Laval, conseille de les «mettre dans la circulation». Bref, de leur faire voir du monde. «La maternelle 4 ans, les terrains de jeu l'été... Pas besoin de leur donner un cours sur comment se faire des amis à 4 ans: en voyant les autres fonctionner, ça vient naturellement», dit-il.

Créer des occasionsSans rien forcer, les parents peuvent favoriser les contacts sociaux de leur enfant en demandant les numéros de téléphone aux parents, en proposant d'inviter des copains, en allant au parc... «Il faut favoriser la relation avec l'autre au maximum, tout en suivant le rythme de l'enfant», indique Francine Bélair, auteure et formatrice au collège Marie-Victorin. «L'enfant qui s'amuse, qui rit, qui a du plaisir avec les amis, ça vaut de l'or», résume Rémi Côté.

Miser sur le parascolaireLes parents peuvent diriger leur enfant vers des activités parascolaires qui leur plaisent. «C'est dans ces moments-là qu'on se sent bien, parce qu'on se sent compétent, souligne Rémi Côté. Comme on se sent compétent, on se sent à l'aise et on peut échanger avec les autres.» La fierté qu'une enfant développe en faisant du patinage artistique est tout aussi valable que le conseil d'un professionnel payé 150 $ de l'heure, dit-il.

Travailler les habiletés socialesDès la tendre enfance, les parents peuvent aider l'enfant à gérer ses émotions et à développer ses habiletés sociales (partage, coopération, réconciliation, écoute, etc.). En tâchant de rester un exemple positif, d'abord, mais aussi en lisant des livres sur les émotions et en soulignant les bons coups de l'enfant.

Tenir un journal des réussitesOn peut inciter l'enfant à tenir un journal de ses réussites sociales. «L'enfant peut y faire le bilan des choses dont il est fier par rapport à ses relations avec les autres, explique Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et auteure du livre Socialement génial!. "Je suis fier aujourd'hui parce que j'ai salué telle personne dans le corridor." Ces petites choses peuvent faire toute la différence.»

Demander de l'aideSi l'enfant souffre et que les interventions du parent n'améliorent guère la situation, les parents peuvent en parler à l'enseignant ou consulter un professionnel. «Des gens sont surspécialisés là-dedans, souligne Égide Royer. Ils peuvent donner un petit coup de pouce au développement.»

Vérifier s'il y a des problématiquesBien que ce ne soit pas la norme, les difficultés relationnelles ou l'absence d'intérêt pour les autres enfants peuvent être un symptôme d'une problématique sous-jacente: trouble anxieux grave, trouble de l'attachement, trouble du spectre de l'autisme... Il faut aussi s'assurer que l'enfant n'est pas victime d'intimidation, ajoute Rémi Côté.