Plaidoyer pour la récréation

«Il y a deux ans, on a fait une recherche dans les écoles pour voir s'il y a une corrélation entre le temps passé dans la cour d'école et les conflits à gérer en classe et les cas d'intimidation, nous dit Marie-Hélène Guimont, conseillère pédagogique en éducation physique et à la santé à la CSDM. Ce qu'on a conclu, c'est que oui, il y a plus de possibilités de conflits à l'extérieur de la classe, mais que lorsqu'il y a un encadrement adéquat durant ces pauses et une mobilisation de l'équipe-école, au contraire, ces moments sont positifs.»

Assis longtemps

«Les enfants passent de 50 à 70 % de leur temps en position assise, calcule Marylène Goudreault, conseillère en promotion de la santé à la Direction régionale de santé publique. On sait qu'après une période de cours, l'attention des jeunes diminue.»

«Ce qu'on dit, c'est que ça ne sert à rien de les garder trop longtemps en classe, que c'est contre-productif et que personne n'y gagne. Ça peut être une pause active en classe lorsque les enfants sont trop agités, mais il faut changer les mentalités.»

Autre argument des auteures : ces pauses actives permettent aux jeunes de «consolider» les notions apprises dans leurs cours d'éducation physique.

«Dans les cours d'éducation physique, les enfants développent des habiletés motrices de base, rappelle Marie-Hélène Guimont. Plus un enfant se sent compétent, plus il aura envie de continuer à être physiquement actif. Les récréations ou les périodes passées au service de garde sont d'excellents moments pour revoir tous ces apprentissages vus en éducation physique.»

Comment faire pour mettre en place ces mesures ? Est-ce qu'il y a un coût pour leur mise en place?

«C'est un coût en temps, dit Marie-Hélène Guimont. Il faut former et accompagner les intervenants des écoles et les parents afin qu'ils mettent en place des actions pour faire de la cour un environnement stimulant, sain et sécuritaire pour les élèves. Il faut changer la posture de l'adulte dans la cour d'école.»

«Pour réussir à l'école, mieux vaut ne pas manquer la récréation» s'ajoute au guide «Ma cour, un monde de plaisir», sorti en 2009, qui visait à repenser l'espace de la cour d'école, son aménagement, son organisation et son animation. Un document qui a permis de mettre en place une première série de mesures.