Quand un parent fait une dépression

Papa ne va pas

Pour Marc-André Gaudet, les symptômes de la dépression se sont installés sournoisement sur une longue période, jusqu'à ce que son partenaire ambulancier l'accule au mur: le père de famille était devenu dangereux pour lui et pour les autres.

Lors de la naissance de ses enfants Xavier et Elizabeth, Marc-André Gaudet a pris les congés de parentalité. Le retour définitif à son travail d'ambulancier n'a pas été sans heurt.

«Une grande fatigue et un grand je-m'en-foutisme se sont emparés de moi. J'étais rendu au point où je manquais d'empathie à l'égard des patients. J'étais apathique, je me renfermais sur moi-même, je ne mangeais plus, ne souriais plus et ne voulais plus voir personne.»

Comme les symptômes sont apparus peu à peu sur une période d'environ deux ans, sa conjointe Julie Ducasse ne se doutait pas qu'il s'agissait d'une dépression. «Lorsque je rentrais de travailler durant le deuxième congé parental, je sentais que ma simple présence l'irritait, raconte-t-elle. Il était impatient avec les enfants. Je me suis dit qu'il n'était pas fait pour rester à la maison. Quand il a repris le travail, j'ai pensé que son état était lié à son emploi. Il faisait de gros quarts de travail de soir, de nuit, de fin de semaine, les jours fériés.»

À bout de ressources alors que son mari refuse de consulter, elle parle à un ami proche qui est aussi le partenaire ambulancier de Marc-André. «Lors d'un appel, dit-il, mon partenaire m'a lancé un ultimatum: "Tu viens avec moi voir un médecin à l'urgence ou je ne travaille plus jamais avec toi. Tu es devenu dangereux pour les autres et pour toi-même."» Le soir même, Marc-André reçoit le diagnostic de dépression majeure. Prescription d'antidépresseurs en main, il est mis en arrêt de travail.

Accompagner le père de son enfant

Pour permettre à son mari de remonter la pente, Julie Ducasse lui a donné du temps et de l'espace, sans juger. «Je lui ai allégé le fardeau au maximum en m'occupant de tout. Pendant environ deux mois, son corps a fait un shutdown, il dormait presque 20 heures sur 24. Je sortais de la maison pour le laisser se reposer, parfois des week-ends entiers. Je le protégeais lui, mais aussi les enfants.»

Lorsqu'il a commencé à prendre du mieux au bout de trois mois de traitement, sa conjointe lui a confié de petites tâches et a progressivement réanimé leur vie sociale.

«Ne plus voir d'amour dans le regard de son mari, c'est difficile. Après le diagnostic, j'ai cessé de lui demander s'il m'aimait. Je savais qu'il ne pouvait pas me répondre, qu'il n'avait plus d'émotions. Je me rassurais en me disant que ce n'était que passager.»

Marc-André reprend le travail au bout d'environ sept mois et prend dès lors la décision de mettre en branle une réorientation de carrière. «J'ai appris à la dure qu'il fallait faire ce qu'on aime dans la vie, témoigne-t-il. Je me suis accroché à ma famille, mon noyau et je m'en suis sorti grandi.»

La dépression de Marc-André remonte à il y a 10 ans. Il est maintenant superviseur à Postes Canada. Les enfants ont 11 et 13 ans. À la suite de la dépression, la famille a connu des revers, notamment sur le plan financier, mais est demeurée forte dans la tempête. «Aller manger une crème glacée avec les enfants... chaque petit moment, je l'apprécie encore plus aujourd'hui», confie le père de famille de 42 ans.