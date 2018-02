Relâche: du plaisir à l'intérieur

3. Si l'on n'a pas suffisamment de blocs pour construire une cible, on peut piger dans le bac de recyclage. Ici, nous avons transformé des bouteilles de yogourt à boire, un rouleau de papier essuie-tout et des balles de plastique en cibles très efficaces !

2. Oh, le plaisir qu'on a eu à pulvériser notre cible de blocs ! À une distance de deux ou trois mètres, il faut tout de même un moment avant qu'une fléchette de mousse atteigne son but, mais c'est là tout le plaisir. Petit conseil : on met un minimum d'efforts sur la conception de cette cible si l'on veut la reconstruire rapidement.

Pour moins de 5 $, on transforme n'importe quel cadre de porte en espace de tennis intérieur. Évidemment, afin d'épargner les cadres et les bibelots, on opte pour une version « allégée » du sport. Deux tapettes à mouches font ici office de raquettes, et pour remplacer la balle, un ballon d'anniversaire fait l'affaire. Nous avons conçu notre filet avec des guirlandes de papier crêpe, mais on aurait pu utiliser de la ficelle ou encore une longue écharpe. Conseil d'initié : si l'on gonfle le ballon sommairement, il voyage plus rapidement d'un côté à l'autre du filet. Des heures de plaisir !

MATÉRIEL

Du ruban à masquer

Des petites voitures ou des bonshommes

1. Pour les plus petits, on dégage une partie du plancher et on se lance dans la conception d'un labyrinthe géant pour les petites voitures ou les figurines. On laisse aller son imagination et on crée un dédale compliqué à souhait... en veillant toutefois à ce qu'il ait une sortie !

2. Le choix du ruban adhésif pour réaliser ce labyrinthe est toutefois crucial si l'on veut préserver le lustre du plancher. Nous avons choisi un ruban pour peintre facile à enlever ou à repositionner.

3. Les possibilités sont infinies, mais on peut s'inspirer des nombreux labyrinthes imprimables que l'on trouve sur le web. Si l'on a suffisamment d'espace, on offre une grosse roulette de ruban à chaque enfant à la maison et on tente de réussir tous les labyrinthes le plus rapidement possible.