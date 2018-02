Renouer avec l'hiver à la relâche scolaire

À une extrémité, on dessine des cercles concentriques avec la « peinture à neige » fabriquée plus tôt.

Curling maison

MATÉRIEL

Mélange pour boissons sucrées en poudre

Contenants à condiments

Au moins deux disques Frisbee

1. Avec les Jeux olympiques d'hiver, le curling gagne une fois de plus en popularité. S'il est amusant de s'initier pour vrai à ce sport, il est aussi possible pour les enfants de concevoir eux-mêmes une aire de jeu semblable à la maison. Ce curling réinventé plaira sans doute à toute la famille.

2. Avant de sortir, on prépare de la « peinture pour la neige ». Pour y arriver, on ajoute un peu d'eau à de la poudre pour boisson dans un contenant à condiments. L'objectif est que le mélange soit liquide sans être trop dilué. La couleur doit rester vive. On prépare ainsi une ou plusieurs couleurs, au choix.

3. Une fois à l'extérieur, on piétine longuement un espace rectangulaire d'environ six mètres de longueur et d'un mètre de largeur, jusqu'à ce que la surface soit plane et durcie. Puis, à une extrémité, on dessine des cercles concentriques avec la « peinture à neige » fabriquée plus tôt.

4. Voilà l'aire de jeu prête pour une joute de pseudo-curling ! On divise les disques Frisbee également entre les participants et on les invite à les faire glisser d'un bout à l'autre du terrain, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent le plus près possible du centre de la cible. Attention : pour qu'ils glissent, on doit les déposer à l'envers sur la neige. L'attribution des points reste à la discrétion des participants.