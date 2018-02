Semaine de relâche: du bricolage en famille

Catherine Handfield

La Presse La Presse Créer quelque chose de ses propres mains, ça peut être simple et abordable et - surtout - ça contribue à notre sentiment de fierté. Voici trois idées de bricolage à réaliser avec des enfants d'âge primaire, qui les feront patienter jusqu'au prochain cours d'arts plastiques: un t-shirt coloré, un bonhomme de neige maison et des vitraux de cire.

T-shirt coloré

Voici une version simplifiée de la coloration « tie and dye » : au lieu d'utiliser de la teinture, on se sert de crayons indélébiles de type Sharpie. On dessine des motifs colorés un peu partout, on verse un peu d'alcool à friction et le tour est joué. Plaisir garanti. POUR RÉALISER CE BRICOLAGE, IL FAUT - Des t-shirts unis, blancs ou de couleur pâle, 100 % coton - Des crayons indélébiles de type Sharpie - De l'alcool à friction transvidé dans un compte-goutte - De vieux cartons pour mettre sous le chandail - Une plaque à biscuits - Un fer à repasser - Des pinces 1. On glisse un carton à l'intérieur du t-shirt pour éviter que le crayon ne teigne l'arrière du t-shirt (et la table !). À l'aide de pinces, on tend le t-shirt. Puis, on le décore de petits dessins colorés : des fleurs, des spirales, des coeurs, des étoiles, des petits pois... On utilise son imagination ! 2. On retire le carton et on installe le t-shirt sur la plaque à biscuits. À l'aide du compte-goutte, on verse de l'alcool à friction au centre de chaque dessin, jusqu'à ce qu'il se forme un halo de couleur diluée autour de chaque dessin. 3. Lorsque l'alcool s'est évaporé, on repasse le t-shirt - sans vapeur - afin de fixer la couleur. On pourra ainsi le mettre à la machine sans problème. 4. Et voilà ! Les enfants seront bien fiers de porter leur création à l'école au retour de la semaine de relâche. Après tout, c'est EUX qui l'ont fait.

Agrandir Le bonhomme de neige maison. Photo Robert Skinner, La Presse

Agrandir Matériel nécessaire pour réaliser le bonhomme de neige. Photo Robert Skinner, La Presse

Bonhomme de neige maison

Avec l'hiver qu'on a connu, les occasions de faire des bonshommes de neige avec de la belle neige collante se sont faites rares. Voici donc une recette de « neige » maison, à base d'amidon de maïs et de crème à raser, pour fabriquer des petits bonshommes de neige dans le confort de son foyer. POUR RÉALISER CE BRICOLAGE, IL FAUT - Deux boîtes d'amidon de maïs (fécule de maïs) - Une canette de mousse à raser, grand format - Des petits trucs pour décorer le bonhomme (boutons, cordons, fèves, pâtes alimentaires, billes, etc.) - Un large récipient aux bords légèrement relevés (plaque à biscuits, boîte de carton, bol en plastique, etc.). 1. Tout d'abord, on verse le contenu des deux boîtes d'amidon de maïs dans le récipient. Un conseil : gardez l'aspirateur et des guenilles mouillées à proximité. Car oui, c'est salissant. 2. On verse graduellement la mousse à raser sur l'amidon de maïs et on mélange jusqu'à pouvoir former de belles boules de neige. Il faut une bonne quantité de mousse à raser : on en a manqué avec une canette de 198 g. Mieux vaut opter pour le format de 348 g. 3. Une fois qu'on obtient la bonne consistance, on forme les bonshommes de neige et on les décore à sa guise. Quand la séance est terminée, on n'a qu'à recouvrir la neige jusqu'à la prochaine fois. Elle se conserve sans problème.

Agrandir Les vitraux de cire. Photo Robert Skinner, La Presse

Agrandir Matériel nécessaire à la réalisation des vitraux de cire. Photo Robert Skinner, La Presse

Vitraux de cire