Human Instrument: chants de guérison 

Étendu sur un pouf poire, les yeux rivés dans le dôme de la Satosphère, on attend patiemment le début de cette performance vocale qui s'annonce aussi étrange qu'étonnante. Pour l'occasion, la chanteuse anglo-montréalaise Rafaelle Mackay a fait appel à trois amis: le chanteur d'opéra Geoffroy Salvas, la chanteuse libanaise Lamia Yared et le beat-boxer Olivier Mota (aka Spectrax).

L'ensemble dirigé par Isabella Salas s'apprête à plonger dans ce projet hautement expérimental, mi-scientifique, mi-mystique.

Dès les premières notes, des animations apparaissent, activées par le son. Appréciez la mécanique: les voix sont diffusées par un haut-parleur sur lequel on a déposé un bol contenant un mélange d'eau et d'alcool. Les vibrations des notes créent des ondes qui sont captées par une caméra et projetées dans le dôme. Couleurs et animations complètent le tableau visuel.

Question et sous-question

Tout est parti d'une interrogation: comment le son peut-il avoir un impact sur la matière? Sur le plan anecdotique, il y avait aussi cette sous-question : comment résoudre les problèmes d'insomnie d'Isabella Salas?

L'étude de la cymatique, qui s'intéresse à la visibilité des vibrations sonores, a guidé ces créateurs des temps modernes. «On s'est rendu compte que la matière liquide est celle qui réagit le plus au son, nous dit Rafaelle Mackay, formée en chant jazz à l'Université Concordia. De la même manière, notre corps est perméable au son. Et ce son agit sur notre être, notre équilibre moléculaire, notre esprit.»