 Jouer au détective dans la neige 

Des traces de pas dans la neige montrent qu'un animal est passé près du sentier, mais de quelle espèce s'agit-il? Avec un bon sens de l'observation et quelques connaissances, il est possible de le découvrir.

Les animaux à la trace

L'hiver, c'est le bonheur: sortir les skis ou les raquettes, aller se promener dans les sentiers bien enneigés, sentir l'air froid picoter ses joues. C'est aussi l'occasion de jouer au détective en examinant les traces dans la neige.

Quelle bestiole a parcouru le sous-bois pendant la nuit? Ici, un petit campagnol délicat. Là, un orignal bien pesant. Et ici: un gros méchant loup ou un rusé petit renard?

Mathieu Francoeur, du parc des Îles-de-Boucherville, suggère de se munir d'un guide d'identification, comme Les traces des animaux du Québec (Mark Elbroch, chez Broquet). Il conseille également Mammifères du Québec et de l'est du Canada (Jacques Prescott et Pierre Richard, Éditions Michel Quintin), qui fournit des renseignements additionnels sur les petites bestioles et les grosses bêtes qui habitent nos forêts.

Puis, il faut aiguiser son sens de l'observation. «De façon générale, il y a plusieurs trucs à regarder», indique M. Francoeur.

«Il faut observer la grosseur de la trace, voir s'il y a des traces de griffes, s'il y a des traces de poils.»

Il faut bien compter le nombre de coussinets digitaux visibles (un peu comme les doigts de l'animal) et observer la forme du coussinet plantaire (la paume). «Chaque catégorie d'animaux a un patron différent», note M. Francoeur.

Quatre types de déplacement

Il faut aussi prendre en note la distance entre chaque pas et la largeur de l'ensemble des traces. Le type de démarche a son importance. Il y a quatre grands patrons de déplacement.

Il y a d'abord le marcheur, qui se déplace sur la pointe des pieds. Il avance la patte avant d'un côté, puis la patte arrière de l'autre côté, et ainsi de suite. Le marcheur a de longues pattes fines, comme les canidés (renard, coyote et loup), les félidés (lynx) et les cervidés (chevreuil, orignal).

Et puis, il y a le bondisseur, qui saute «un peu comme un kangourou», indique M. Francoeur. Il bondit à partir de ses pattes arrière, ses pattes avant se posent sur le sol et se soulèvent aussitôt. Comme les pattes arrière se déposent sur les traces des pattes avant, on ne voit que les empreintes des pattes arrière. On parle ici d'animaux au corps allongé avec des courtes pattes, comme le vison et la belette.

Il y a aussi le galopeur, qui a les pattes arrière bien plus grandes que les pattes avant, comme le lièvre, l'écureuil et certaines espèces de souris. Contrairement au bondisseur, on voit bien les quatre pattes du galopeur sur la neige. Toutefois, les pattes arrière s'impriment devant les pattes avant.

Il y a enfin l'ambleur, comme le porc-épic, la mouffette, le porc-épic et le castor. L'ambleur déplace en même temps les pattes d'un même côté, ce qui l'amène à balancer son corps de gauche à droite. Ça donne un étrange patron sur la neige: la patte arrière se trouve à côté de la patte avant.

Évidemment, le patron de déplacement d'un animal peut varier légèrement lorsqu'il se met à trotter ou à courir. Soit à la poursuite d'une proie. Soit à la recherche urgente d'un refuge.

Certains parcs organisent des activités qui permettent d'approfondir ses connaissances des traces d'animaux. Ainsi, le parc des Îles-de-Boucherville offre des randonnées guidées en soirée destinées aux petits (circuit de 2 kilomètres) et aux grands (circuit de 4 kilomètres).

Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre également des randonnées à la nouvelle lune et à la pleine lune (le 3 février) pour examiner les quatre patrons de déplacement en pleine nature.

Évidemment, il faut réserver pour ces activités.