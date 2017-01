Savons: proprement naturels

Lavandine et cie

Située à Montebello, Lavandine et cie est une savonnerie artisanale à l'oeuvre depuis 2008. Le respect de la santé et de l'environnement sont les deux grandes lignes directrices de l'entreprise, qui offre des savons naturels, fabriqués avec des produits locaux dans la mesure du possible. Les parfums des différents savons proposés proviennent uniquement d'huiles essentielles pures.

Nous avons testé le savon Namasté, lavande et patchouli. Un savon d'un excellent rapport qualité-prix, qui dure très longtemps et qui fournit une quantité surprenante de mousse pour un savon naturel. Le parfum laissé sur la peau est présent mais subtil, un véritable voyage dans les années 70 !

Lavandine et cie, savon Namasté, 7,95 $

www.lavandineetcie.com

La Flâneuse

Depuis bientôt cinq ans, cette petite savonnerie de Saint-André-Avellin tire son épingle du jeu avec ses produits pour le corps au lait d'ânesse. Les savons, faits à la main, sont très sobres et épurés et les fragrances, très brutes. Certains produits sont exfoliants, dont le savon Travailleur pour hommes, fait avec du sable du Québec pour bien nettoyer les mains sans les assécher.

Nous avons essayé le savon Cléopâtre, au lait d'ânesse, mais aussi aux beurres de mangue et de cacao et enrichi d'huiles précieuses, dont celles de ricin et d'argan. Un savon idéal pour la peau sèche. Les huiles essentielles de géranium et d'ylang-ylang lui donnent une odeur légèrement féminine, à laquelle on devient accro !

La flâneuse, savon Cléopâtre, 10 $

www.flaneuse.ca

Herboristerie Phénix

La massothérapeute et herboriste Gisel Morin s'est lancée dans l'industrie du savon il y a six ans, avec comme objectif de transmettre ses connaissances et sa passion avec simplicité, efficacité et accessibilité. Toutes ses bases proviennent de l'alimentation (huiles d'olive, de coco et de palme). Les fragrances proviennent d'huiles essentielles et la glycérine utilisée assure une hydratation maximale de la peau.

Nous avons testé le savon lavande-romarin, le plus vendu. Le généreux pain de savon diffuse une odeur calmante et fournit un antiseptique naturel pour la peau. Sa mousse est fine, mais abondante. Le parfum est très léger et agréable.

Herboristerie Phénix, savon lavande-romarin, 8 $

herboristeriephenix.com

Druide

L'entreprise Druide propose des soins qui respectent les humains et la terre depuis 1979. Les produits sont biodégradables, véganes, ne contiennent aucun dérivé de pétrole et ne sont pas testés sur des animaux. La gamme de savons de l'entreprise comprend plusieurs fragrances, mais la popularité de Druide vient aussi des savons sans parfum, de plein air et à la citronnelle.

Nous avons testé et adoré le savon aux algues et à la menthe, fait avec de véritables plantes, dans un procédé à basse température qui permet de conserver la propriété des ingrédients. Un véritable bain de fraîcheur ! Si l'odeur provenant du savon est assez forte, une fois sur la peau, le parfum qui s'en dégage demeure discret.

Druide, savon algues et menthe, 5,99 $

www.druide.ca

Nous le savon

Cette petite entreprise n'existe que depuis deux ans. Elle a pour mission d'offrir des produits écoresponsables à prix abordables. Les colorations proviennent d'argiles, de poudre de plantes, d'épices ou d'oxydes minéraux naturels. Les parfums quant à eux proviennent d'huiles essentielles pures, sinon d'essences naturelles biologiques ou d'infusions de plantes.

Nous avons testé le savon au safran et zeste d'agrumes. L'huile essentielle d'orange laisse une odeur douce et agréable sur la peau et nous avons particulièrement apprécié l'aspect visuel du produit, avec le zeste broyé dans le pain de savon et le safran sur le dessus pour la décoration.

Nous le savon, savon safran et zeste d'agrumes, 5 $

www.facebook.com/nouslesavon/?fref=ts

Savonnerie des Diligences

Les produits de la Savonnerie des Diligences sont 100 % naturels, sans ingrédients ni parfums synthétiques. L'entreprise, fondée en 2005, utilise une étiquette minimaliste, recyclée et recyclable. Les savons de la série Légendes sont les plus populaires, et d'autres produits inusités sont aussi proposés, comme des savons à la paparmane ou au bacon !

Nous avons justement testé celui au bacon ; un savon qui a réellement une apparence de bacon, mais qui ne contient aucun dérivé de produit animal. Son parfum provient d'huiles essentielles de romarin et de clou de girofle, et l'oxyde de fer lui donne son pigment rouge. Amusant, mais tout aussi efficace !

Savonnerie des Diligences, savon au bacon : 8,02 $

www.savonneriediligences.ca

Produits Artémis

Tous les savons des Produits Artémis sont véganes et constitués des mêmes ingrédients de base, auxquels sont ajoutés des argiles, des fruits et légumes biologiques ainsi que des huiles essentielles pures à 100 %. On compte des fragrances telles que peau de banane, avocat et conifère, que les hommes peuvent apprécier autant que les femmes.

Nous avons testé un savon exfoliant choco-café. Il contient de la poudre de cacao et de vanille, ainsi que des grains de café. L'huile de café utilisée donne un arôme matinal agréable au savon, mais peu ou pas de parfum demeure sur la peau après la douche. Idéal pour les amateurs de produits sans parfum ou très légèrement parfumés.

Produits Artémis, savon exfoliant choco-café, 8 $

www.produitsartemis.com

Savonnerie 2

La Savonnerie 2 porte son nom car tous ses produits ont deux ingrédients, deux couleurs et une fragrance adaptée aux deux sexes. La base est toutefois différente d'un savon à l'autre afin d'offrir des produits uniques qui répondent à différents types de peau. Les produits sont faits à la main, éthiques et naturels. Une des missions de l'entreprise est également de démocratiser les produits naturels en les offrant à des prix accessibles.

Nous avons testé le savon thé du Labrador et sapin. Ce petit carré vert d'allure conventionnelle transmet une odeur aussi puissante que rafraîchissante, sans tomber dans l'excès. Un sentiment de propreté assuré !

Savonnerie 2, savon thé du Labrador et sapin, 8 $

www.savonnerie2.com

Héloïse Laboratoire

Remplacer les produits usuels par des produits naturels, biodégradables et non toxiques, voilà la mission que s'est donnée Héloïse Laboratoire à ses débuts en 1996. Pour la base des savons, des huiles de coco, d'olive, d'amande et des beurres de karité et de cacao du Cameroun sont utilisés. Pour les parfums, les huiles essentielles ont été préférées et pour la couleur, de l'oxyde de chrome, du mica et de l'ultramarine.

Nous avons testé le savon pour sportif au thé des bois, un produit populaire auprès des joueurs de hockey pour rendre plus agréable l'odeur dans le vestiaire. Son parfum mentholé est assez puissant pour les hommes, mais tout aussi agréable pour les femmes. Il n'assèche pas la peau et laisse un effet tonique agréable.

Héloïse Laboratoire, savon sportif au thé des bois, 5,50 $

www.heloiselab.com

Les ânes en culotte

L'entreprise Les ânes en culotte a décidé, il y a trois ans, de créer une gamme de cosmétiques naturels au lait d'ânesse qui provient directement de l'élevage familial. Les ânes sont élevés dans le plus grand respect et les savons complètement exempts de produits synthétiques. Les couleurs proviennent de pigments naturels et les parfums, d'huiles essentielles.

Nous avons testé le savon Bouc'âne, au charbon activé et à la camomille, des ingrédients reconnus pour purifier et équilibrer la peau. Nous avons aimé la couleur assumée du charbon, sans toutefois tacher la peau, la mousse abondante et le sentiment de fraîcheur après son utilisation.

Les ânes en culotte, savon Bouc'âne, 8 $

www.lesanesenculotte.com

Kariderm

Kariderm développe des cosmétiques naturels à base de beurre de karité biologique et certifié équitable, importé directement du Burkina Faso. Les savons sont 100 % naturels, à base végétale, saponifiés à froid selon la méthode artisanale. Les fragrances offertes proviennent toutes d'huiles essentielles naturelles.

Nous avons testé le savon cannelle et bois de rose, qui dégage les pores de la peau et convient bien aux peaux acnéiques grâce à ses propriétés antimicrobiennes et ses deux huiles essentielles. La vive couleur rouge du bloc de savon ainsi que l'odeur assumée des épices revigorent la peau, ainsi que l'esprit !

Kariderm, savon cannelle et bois de rose, 4,95 $

www.kariderm.com

Au pays des bleuets

Quoi de mieux que de faire pousser ses propres aliments pour ensuite les utiliser comme fragrances dans ses produits ? Au pays des bleuets l'a bien compris avec ses champs de bleuets, cerises, camérises, framboises et fraises, entre autres, dont le jus est extrait, puis utilisé pour fabriquer des savons. Les produits contiennent jusqu'à 35 % de beurre de karité.

Nous avons testé le savon aux pétales de rose. Un savon qui a comme principale caractéristique d'être très odorant. La fragrance florale est très puissante et demeure assez longtemps sur la peau. Le meilleur compromis naturel pour les amateurs de parfums.

Au pays des bleuets, savon aux pétales de rose, 6,49 $

savon123.wix.com/paysdesbleuets

Belle à croquer

Depuis bientôt 10 ans, Belle à croquer se spécialise dans la production de fleurs et d'herbes médicinales. C'est à partir de cette production horticole qu'une gamme de savons artisanaux, naturels, biodégradables et végétariens est fabriquée. Un très grand choix de fragrances est offert, du savon salsa verde (coriandre, lime, spiruline et tomatillos) aux savons à la bière. La présentation de plusieurs savons est sublime et très invitante !

Nous avons testé le savon à la bière blonde de St-Tite, menthe poivrée et eucalyptus. Si la bière sert à la fabrication, elle est imperceptible à l'odeur. C'est plutôt l'aspect mentholé qui ressort, apportant une vivification intense et réussie.

Belle à croquer, savon à la bière, menthe et eucalyptus, 6,95 $

www.belleacroquer.ca

Coop Coco

La mission première de Coop Coco est de fournir les ingrédients et de donner des cours pour la fabrication de savons artisanaux. Mais l'atelier-boutique de Montréal propose également sa propre gamme de savons naturels, exempts de colorants, parfums synthétiques et conservateurs chimiques. Coop Coco offre des savons pour le corps, le visage, mais aussi des savons shampoings pour les cheveux !

Nous avons testé le savon pour les mains au thé chaï, composé à 78 % d'ingrédients biologiques. Le mélange de cacao, gingembre, cannelle et clou de girofle dégage un parfum épicé agréable sur les mains, mais tout autant sur le corps en entier. Le savon est très ferme, donc fond lentement et offre une bonne durabilité.

Coop Coco, savon au thé chaï, 4,99 $

coopcoco.ca

Herbamiel

Herbamiel n'est pas une savonnerie, mais bien une entreprise d'apiculture qui se spécialise dans la transformation du produit de ses 125 ruches en fabriquant, entre autres, des savons au miel. Le miel est hydratant, la cire d'abeille est protectrice, la gelée royale, purifiante, et la propolis, cicatrisante. Les produits sont agrémentés d'huiles d'olive et de coco.

Nous avons testé le savon au miel et à la gelée royale. Ce joli petit bloc de savon minutieusement sculpté et 100 % naturel hydrate parfaitement la peau et ne dégage presque aucun parfum. Les puristes adoreront !

Herbamiel, savon au miel et à la gelée royale, 5,22 $

www.herbamiel.ca

Savonnerie Christal

La savonnerie Christal offre 16 sortes de savons naturels et biodégradables, fabriqués avec les plantes médicinales qui poussent dans le jardin sur place. Les plantes sont intégrées dans les savons par infusion, ainsi qu'en morceaux séchés pour procurer des effluves floraux, boisés ou épicés. Les fragrances proviennent d'huiles essentielles authentiques certifiées et le produit final a un pH neutre.

Nous avons testé le savon à l'huile d'argousier, une huile reconnue pour ses qualités exceptionnelles pour la peau. Il s'agit d'un savon surgras, auquel du beurre de karité est ajouté. La mousse est riche et nourrissante et le savon adoucit réellement la peau.

Savonnerie Christal, savon à l'huile d'argousier, 6,50 $

www.savonneriechristal.com

Karité Delapointe

Les soins corporels de Karité Delapointe sont naturels, véganes, biologiques et équitables. Les pains de savon contiennent le moins d'ingrédients possible et ont le plus haut taux de karité du marché avec 50 %, soit 45 g par savon. Ils conviennent autant pour le corps que les cheveux et sont tout désignés pour les bébés.

Nous avons testé le savon sans parfum, arôme, ni colorant. C'est un savon très doux, recommandé pour les peaux fragiles. En plus du beurre de karité, il contient de l'huile d'olive, de coco et de l'extrait de romarin (un conservateur antiseptique naturel). Même sans parfum, une odeur naturelle de karité s'en dégage. Un savon dont on ne veut plus se passer !

Karité Delapointe, savon sans parfum, 6,99 $

www.karitedelapointe.com

« Phytopur », par Savon des Cantons

Savon des Cantons propose trois gammes de savons. Quelques savons des gammes inférieures contiennent des fragrances synthétiques. Toutefois, la gamme supérieure, appelée Phytopur, a été créée pour répondre à un besoin thérapeutique, c'est donc celle que nous vous proposons. Il s'agit de savons de castille de première qualité, complètement naturels et véganes. Leurs huiles essentielles sont pures et non diluées. Les produits respectent le pH de la peau et sont enrichis avec des huiles précieuses.

Nous avons testé le savon géranium et onagre, constitué de 70 % d'huile d'olive artisanale. Le petit bloc blanc de savon diffuse une odeur légère, agréable et hydrate très bien la peau. Un produit de qualité, simple et efficace.

Phytopur (par Savon des Cantons), savon géranium et onagre, 7,50 $

savondescantons.com

Clark & James

Les savons de la marque Clark & James sont végétaliens, à base d'huile végétale et de glycérine et les ingrédients sont de qualité, incluant le charbon et le bambou, souvent utilisés. Les savons, présentés sur une corde de coton, sont massifs. Les fragrances sont originales, comme le savon garçonnière, inspiré d'un gin-tonic au gingembre, lime et genièvre.

Nous avons testé le savon Bord du lac, aux huiles essentielles de citronnelle de l'Inde et de bois de cèdre. Même si la gamme est pour hommes, nous avons adoré la fragrance, tout aussi agréable pour la femme.

Clark & James, savon Bord du lac, 16 $

www.clarkandjamesco.com

Méthodologie

L'hydroxyde de sodium (ou soude) est un élément chimique nécessaire pour la confection d'un pain de savon. Après séchage du savon à l'air libre, le produit s'évapore complètement, donc le savon final n'en contient plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas obligatoire pour les entreprises de l'ajouter à la liste des ingrédients sur les étiquettes. Les entreprises choisies ont pu faire usage d'hydroxyde de sodium dans la confection de leurs savons, mais la totalité des ingrédients du produit final sont naturels, incluant les parfums, qui proviennent soit d'huiles essentielles, de plantes ou d'arômes naturels.