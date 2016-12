Nouvel An: où faire la fête?

POUR LA TOTALE

Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à courir d'un endroit à l'autre le soir du 31, plusieurs établissements proposent de vous prendre en charge du souper jusqu'à tard dans la nuit.

AUBERGE SAINT-GABRIEL

Il y a, bien sûr, l'incontournable Auberge Saint-Gabriel, qui organise chaque année de mémorables soirées, parmi les plus courues en ville. C'est sous le thème « La seconde avant minuit » que cette Saint-Sylvestre s'y déploiera. S'il est possible d'assister seulement à la soirée animée par de nombreux DJ - dont DAF, Cabana et Adrien Mitchell - (40 $, dès 22 h), la formule avec souper gastronomique (165 $, dès 19 h) s'annonce décadente avec une série de stations gastronomiques prenant les allures d'un vrai festin, imaginées par le chef Ola Cleasson : charcuteries, délices de la mer, sucreries, bulles, victuailles... De quoi finir 2016 en grand !

HÔTEL W

Du côté de l'hôtel W, un forfait « ultime » pour deux est à l'honneur. On propose carrément de vous prendre en charge du souper au déjeuner, dans une formule « jet set » : repas gourmand et festif au restaurant de l'hôtel, le ÊAT, avec notamment un buffet de crustacés et coquillages à volonté, party dans un des deux bars de l'hôtel (le Wunderbar ou le Plateau Lounge) avec 200 $ de bar ouvert, table de décadents desserts, collation tardive et brunch « détox » le lendemain (1000 $ pour deux, prix de la chambre en plus).

POUR LES GOURMANDS

Pour éveiller vos papilles et vous laisser aller aux plaisirs épicuriens, rendez-vous aux meilleures tables de Montréal pour une soirée gastronomique sans pareille.

JATOBA

Au très classe Jatoba, le talentueux chef Olivier Vigneault propose pour la soirée un menu d'inspiration asiatique qui donne l'eau à la bouche : thon rouge en feuille de nori, crabe d'Alaska poché avec caviar, tataki de saumon grillé... À déguster en formule early bird de quatre services (75 $) ou au deuxième tour, plus tard en soirée, avec cinq services (95 $). Et on nous glisse à l'oreille que presque tous les champagnes seront offerts au verre. De quoi fêter en grand !

LA SOCIÉTÉ

À La Société, la soirée se fera toute parisienne avec « Titi Parisien », comprenant un cocktail de bienvenue, un menu six services signé par le chef Gilles Tolen qui mettra de l'avant des plats comme le maquereau en escabèche et un filet de mignon de veau façon blanquette (95 $ + 40 $ pour accords mets-vins).

LES 400 COUPS

Aux 400 coups, le chef Jonathan Rassi a imaginé pour la soirée un menu dégustation exclusif cinq services - avec mignardises - qui met en valeur les produits du Québec (90 $, services à 18 h et à 20 h 45). Le chef et son équipe célébreront les coups de minuit avec les clients en salle !

POUR LES COUCHE-TÔT

Que ce soit parce qu'on veut faire la fête en famille ou parce qu'on aimerait être rentré à la maison pour regarder le Bye bye, il est possible de réserver une table dans un établissement qui offre un premier service plus tôt en soirée.

RESTAURANT HÀ

On aime le restaurant Hà, parfait pour les célébrations en famille ou entre amis, avec un menu qui propose des plats actualisés de cuisine vietnamienne en formule à partager comme longe d'agneau rôtie au cumin et morue poêlée avec aubergines fondantes (50 $, 18 h).

LA SALLE À MANGER

Autre option : le menu de plats à partager jusqu'à satiété de La Salle à manger, composé d'un bar à cru, de raviolis, gnocchis et de plusieurs protéines cuites sur le gril, de foie gras et d'options végétariennes (80 $ avec bulles en apéro, 18 h).

POUR VOIR LES FEUX D'ARTIFICE

Admirer les feux d'artifice bien au chaud ? Voilà un plan digne d'un réveillon.

HÔTEL WILLIAM GRAY

Rendez-vous à l'hôtel William Gray, dans le Vieux-Montréal, pour admirer les feux à partir de la terrasse William Gray, qui est couverte (50 $, verre de bulle inclus, de 23 h à 1 h).

LE LOFT 4e

Aussi situé dans le Vieux, le Loft 4e promet une vue panoramique sur les feux d'artifice de minuit dans une soirée comprenant cocktail dînatoire et piste de danse enflammée (85 $).

POUR LES AMATEURS DE BONS JUS

Réveillon rime pour vous avec grands crus ? Vous trouverez votre plaisir dans un de ces bars à vin !

LE ROUGE GORGE

Au Rouge Gorge sur le Plateau, le réveillon se déploiera sous la thématique « Grands Vins », avec une carte des vins réduite concoctée spécialement pour la soirée. Une dégustation spéciale de quatre millésimes du prestigieux Château Fonsalette sera aussi à l'honneur (60 $), ainsi que du champagne à volonté et plusieurs petits plats de fine cuisine (à la carte ou la totale pour 118 $).

CHEZ LAVIGNE

Dans Saint-Henri, Chez Lavigne propose un menu cinq services, création du chef Sarak Tiann, proposé en accord avec cinq vins nature (150 $).

M.MME

Même chanson avenue Laurier, chez M.Mme, où le menu cinq services du chef Stelio Perombelon sera servi avec des vins d'exception (150 $ avec accords, 185 $ avec grands accords).

POUR FÊTER EN GRAND

PANDORE

Pour festoyer comme il se doit, direction le chic bar Pandore pour sa soirée Minuit au Penthouse, qui propose une formule avec stations gastronomiques et performances diverses au fil de la soirée. Bar ouvert et tour à champagne seront de la partie et, après 23 h, soirée club avec service de bouteilles (90 $ pour les femmes et 120 $ pour les hommes pour la soirée, 40 $ après 23 h).

MAGIC AT SUNSET

Autre événement intrigant : Magic at Sunset, un party qui prend place dans un ancien couvent transformé en galerie d'art nouveau genre rue Saint-Denis et où l'on promet une lumière de coucher de soleil toute la nuit durant. Au menu : performances artistiques, DJ, gigantesque bar à huîtres et diverses mixtures alcoolisées pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit !

POUR TRINQUER À MINUIT

LE PUB SIR JOSEPH

À la recherche d'un endroit pour célébrer les coups de minuit ? Le pub Sir Joseph vous propose musique dansante, bulles à minuit et petites bouchées (15 $, dès 22 h). Du côté du Restaurant 3734, dans Saint-Henri, on vous accueille dès 22 h 30 avec une station desserts et un verre de bulles pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Si vous voulez manger avant, la formule de stations gourmandes au programme s'annonce gargantuesque : stations poulet portugais, huîtres et sashimis, desserts, en plus de cochons de lait et de poissons entiers (65 $ incluant un verre de bulles dès 20 h, 25 $ après 22 h 30, station desserts et verre de bulles inclus).