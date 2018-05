L'Argentine en quête d'altitude

Cinq vins argentins

Impossible de se tromper avec un vin argentin et la cuisine sur le barbecue. Voici cinq bouteilles pour accompagner vos plus belles grillades.

Grand cabernet-sauvignon

Le malbec représente le tiers des vignes de l'Argentine. Non loin derrière, le cabernet-sauvignon fait partie des variétés les plus plantées au pays, et ce, depuis longtemps. Le domaine Norton possède dans sa cave des bouteilles de cabernet-sauvignon datant de 1950. Goûté sur place, le vin a traversé les décennies avec succès. Celui-ci, produit par le vignoble Decero, pourrait aussi tenir la route plusieurs années. Le vignoble est installé à un peu plus de 1000 mètres d'altitude à Agrelo, près de Mendoza. Ce cabernet-sauvignon provient de leur vignoble nommé Remolinos, dont le nom est inspiré des tourbillons de vent et de sable qui se produisent dans leurs vignes (comme chez Fuego Blanco). Dans le verre, le nez est ouvert, parfumé, sur des arômes de fruits mûrs et de cannelle. En bouche, on a beaucoup de matière, beaucoup de fruits, une attaque souple, juteuse et des tannins soyeux. Impeccable pour le prix!

Decero Cabernet Sauvignon Decero Remolinos Vineyard 2014, Code SAQ: 12178640, 20,95 $

Incontournable malbec

La famille Catena est aussi incontournable que le malbec en Argentine. Depuis le début du XXe siècle, elle a fait de nombreuses recherches afin de comprendre le terroir et d'améliorer la viticulture du pays. Elle s'est aussi intéressée à l'impact de l'altitude sur les vignes. La famille Catena possède plusieurs vignobles et plusieurs marques dont le domaine Luca. Son malbec provient de la vallée de l'Uco. Le prix est un peu élevé, mais on en a pour son argent. Le vin est savoureux, dense et très fruité. Le tiers du vin a été élevé en barriques neuves de chêne français, ça se sent, mais les notes de grillé sont bien intégrées. Il fera un malheur avec une bavette de boeuf accompagnée d'une sauce chimichurri.

Luca Malbec 2015, Code SAQ: 11389040, 28,35 $

Du blanc

Avec des brochettes de poulet ou de crevettes, ça prend du blanc. Et ce chardonnay de la maison Zuccardi fera des heureux. Issu de vignes de la région de Tupungato, dans la vallée de l'Uco, il met en valeur les fruits gorgés de soleil avec des notes d'ananas. Une partie du vin a fermenté en fût de chêne, ce qui apporte des arômes de fumée. La texture est riche, mais pas trop. Le tout est soutenu par une belle acidité du début à la fin. C'est très bien fait! La série Q de la maison Zuccardi s'inspire d'une pratique toute simple. Au moment des vendanges, la lettre Q, pour qualité, est inscrite devant les rangées les plus anciennes afin qu'un soin plus attentionné soit apporté aux vignes et aux fruits.

Zuccardi Q Chardonnay 2016, Code SAQ: 12258674, 21,05 $