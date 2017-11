Bulles: les choix de Karyne Duplessis-Piché et Véronique Rivest

Aussi bon qu'un champagne

Je vous en avais déjà parlé l'été dernier, mais je me permets de me répéter. Parce que quand c'est aussi bon, ça vaut la peine de le souligner. Et d'en profiter! Le rapport qualité-prix est ici exceptionnel. À l'aveugle, on croirait avoir affaire à un vin nettement plus cher. Un élevage prolongé sur lies lui donne ce caractère finement brioché qui rappelle le champagne, avec des notes d'amande et de pain grillé qui s'ajoutent à celles de pomme et de poire. Pourtant, le vin est bel et bien catalan, élaboré avec les cépages locaux macabeo, xarel-lo et parellada, par une famille qui élabore du vin dans la région depuis le XIVe siècle ! Il soutiendra des plats un peu plus riches : des poissons ou fruits de mer en sauce, un risotto aux champignons, des fromages à pâte semi-ferme ou à pâte molle et croûte fleurie. À boire ou garder de quatre à six ans.

Heretat Mestres Cava 1312, 21,15 $ (13232581)

Coup de coeur

Un coup de coeur pour de nombreuses raisons. D'abord, et je ne m'en cacherai pas, j'ai un faible pour l'Alsace: une région de toute beauté, très riche de traditions gastronomiques et viticoles. Ensuite, ce domaine qui montre une dévotion réelle au travail bien fait et au respect de la nature. Ce crémant, fin, sec et frais, peut paraître simple de prime abord, mais ce sont justement sa légèreté et sa pureté qui en font un vin très passe-partout. Idéal à l'apéro, ou avec des huîtres fraîches, du sashimi, un tartare de poisson, des éperlans frits. Et il se garde très bien une fois ouvert: il était encore meilleur le deuxième jour. À boire ou garder de deux à quatre ans.

Barmès Buecher Crémant d'Alsace Brut Nature 2014, 26,20 $ (10985851) Biodynamie