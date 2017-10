Si vous aimez... La Sablette

Le muscadet La Sablette est peut-être votre plaisir coupable avec les huîtres. Ce vin blanc de la Loire est vendu au Québec depuis 1984. Il s'est distingué tant grâce à la forme de sa bouteille qu'avec son goût simple et rafraîchissant. La récolte 2016 a été l'une des plus faibles du muscadet en raison des gels printaniers. La qualité de la vendange était toutefois au rendez-vous avec un été sec et un automne magnifique. On le constate dans ce vin aux arômes de pomme et d'agrumes. C'est vif, sans prétention et bien bon.

La Sablette Muscadet-Sèvre et Maine sur lie 2016, 15,15 $ (134445)

Vous aimerez...

Ce blanc du Douro

Pour 11 $, ce blanc du Portugal en met plein les papilles. En restant très simple, l'assemblage de différentes variétés apporte plus de nuances, des notes d'agrumes, de fruits blancs et de fleurs. Le vin est sec et croquant. Il fera un tabac tout l'automne, aussi bien dans les partys de bureau qu'autour d'un plateau d'huîtres. Casa Ferreirinha est l'une des marques du géant Sogrape. L'entreprise commercialise aussi le rosé Mateus et les portos Offley.

Casa Ferreirinha Planalto Reserva Douro, 11 $ (13189594)

Ce vin grec

À base d'assyrtiko, un cépage typique de l'île de Santorin, ce nouveau vin grec est beaucoup plus expressif. Il se démarque avec ses odeurs de pamplemousse blanc, de fleurs et de cailloux mouillés. En bouche, le vin est savoureux. Il goûte la pomme et laisse une impression saline qui persiste sur les papilles. Pour le même prix que La Sablette, il fait voyager.

Santorini Assyrtiko, 15,55 $ (13360195)