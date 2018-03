La qualité avant la conformité

Lorsque l'on apprend à déguster le vin, l'accent est souvent mis sur la familiarisation avec les arômes typiques des cépages ou de certaines appellations. Un sauvignon blanc sent les agrumes et l'herbe, par exemple. S'il vient de Nouvelle-Zélande, il aura aussi des arômes d'asperge ou de fruit de la passion. Le cabernet sauvignon sent le cassis, la syrah, la mûre et le poivre, le gewurztraminer, le litchi.

Mais si votre sauvignon blanc ne sent ni les agrumes ni l'herbe, est-ce un défaut? Pas du tout! Si l'on croit vraiment à la notion de terroir comme étant une représentation d'un lieu précis, comment peut-on s'attendre à ce que tous les vins d'une région aient le même profil? Les différents composants du terroir - les sols, la topographie, le microclimat, l'exposition du vignoble au soleil et son inclinaison - changent au sein d'une même appellation et peuvent être la source d'arômes et de styles différents.

Et puis, il y a le vigneron. Je crois fermement à l'inclusion de l'être humain dans l'équation. Les raisins ne se transforment pas tout seuls en vin dans la nature. Une vigne laissée à elle-même produira essentiellement des rameaux et des feuilles, et ses raisins ne seront pas très aptes à donner du bon vin. La viticulture exige de nombreux choix de la part du vigneron. Quels cépages planter? À quelle densité? Avec quelle orientation? Comment tailler la vigne? Quand récolter? Et les choix continuent au chai. Comment vinifier? À quelle température? Dans quel type de contenants? Avec un élevage en fûts ou non? Un vigneron peut travailler de la façon la plus naturelle possible, il a toujours des choix à faire, et ces choix influenceront le style de vin produit. Un vin, c'est l'expression d'un terroir, interprétée par un vigneron.

Et il n'y a pas une seule façon d'interpréter un terroir. Heureusement! C'est cette grande diversité du vin qui le rend si fascinant. Il est utile, dans l'apprentissage de la dégustation, de connaître le b.a.-ba des arômes variétaux: les arômes typiques de chaque cépage. Mais tout comme il ne faut pas les laisser prendre le dessus sur nos sensations, il ne faut pas non plus les considérer comme essentiels à la qualité d'un vin.

C'est une question qui est très débattue, parce que la typicité fait partie du système d'agrément pour les appellations d'origine dans plusieurs pays. Les vins sont goûtés par un panel de dégustation, qui peut les rejeter pour manque de typicité.

Rejeter un vin parce qu'il présente des défauts est une bonne chose, mais parce qu'il ne se conforme pas à un modèle établi? Cela peut avoir la vilaine conséquence de niveler la qualité vers le bas, en favorisant les plus petits dénominateurs communs. Ça risque aussi de freiner l'expérimentation ou, pire encore, la recherche d'excellence.

Tant que les vins sont libres de défauts, et ces défauts se mesurent, ils ne sont pas subjectifs, peut-on laisser un peu plus de place à la libre expression? Comme le disait récemment la très respectée journaliste britannique Jancis Robinson: «La qualité est bien plus importante que la conformité [...] et je serais triste de voir des vins formidables vendus sans identité géographique seulement parce qu'ils ne sont pas conventionnels.»

Sages paroles.