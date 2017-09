Chronique de mai: dernière bière de fin d'été

Fort occupée avec ses pubs de Montréal et Verdun, la brasserie artisanale Benelux trouve parfois le temps d'embouteiller quelques brassins à sa brasserie industrielle du quartier Saint-Henri.

Nous avons réussi à mettre la main sur cette Chronique de mai, un assemblage de berliner weisse, blanche belge et bière aux nectarines vieilli six mois en fût de chêne américain avec des levures brettanomyces.

Résultat? Une bière jaune paille plutôt voilée avec une jolie mousse s'estompant doucement, des parfums envoûtants de fruits jaunes et de levures sauvages et une bouche fruitée à souhait et légèrement tannique, présentant une belle sécheresse.

Une jolie bière pour célébrer la fin de l'été.

4,5/5

Bière: Chronique de mai

Brasseur: Brasserie du Canal pour Benelux brasserie artisanale (Montréal)

Style: ale sauvage

Taux d'alcool: 6 %

Amertume: faible (25 IBU)

Format: 660 ml

Prix payé: 9,99 $