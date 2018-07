Une nouvelle bière pour la microbrasserie Beemer

Cette India Session Ale est décrite comme douce en bouche, avec une bonne odeur d'agrumes et de fruits tropicaux. Elle est la tête d'affiche de la nouvelle série Caractère, qui sera composée de bières plus fortes en goût que les bières précédemment brassées par Beemer. «Les bières de la série Caractère seront plus goûteuses, et plus spéciales. Une brune s'en vient au printemps, et il devrait en avoir une autre par la suite», a complété Catherine Potvin, responsable des communications.

