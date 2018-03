Après-ski à la microbrasserie

MICROBRASSERIE ARCHIBALD

Le shack en bois chic

Située à quelques pas de la station de ski Le Relais, la microbrasserie Archibald de Lac-Beauport accueille, depuis 2005, les skieurs dans un shack à la fois chic et rustique où l'on aime relaxer. Par la fenêtre, admirez la montagne illuminée pour le ski de soirée ou profitez plutôt du décor intérieur hautement original et chaleureux : têtes d'orignal, peaux de bête, panaches faisant office de lampes, banquettes à carreaux rouges et foyer crépitant doucement. En plus de son décor éclaté, Archibald se distingue par sa cuisine réellement soignée. Foie gras poêlé, fondues au fromage, boudin noir maison, joue de boeuf braisée (délicieuse), jarret d'agneau et d'autres plats alléchants - dont plusieurs cuisinés avec de la bière - nous font de l'oeil. Côté bières, la carte navigue entre les styles allemands, anglais, belges et américains. On y trouve une douzaine d'offrandes tant classiques (IPA, stout, witbier, pale ale américaine et surtout la Valkyrie de style bock, une lager caramélisée et épicée très réussie) que saisonnières (schwarzbier, dunkel weisse, Vienna lager, etc.). Enfin, une petite boutique permet de repartir avec quelques canettes sous le bras. Trois autres établissements à Sainte-Foy, à Trois-Rivières et à l'aéroport Montréal-Trudeau.

>> Consultez le site internet de la microbrasserie Archibald

1021, boulevard du Lac, Lac-Beauport

MICROBRASSERIE DES BEAUX PRÉS

Microbrasserie avec vue

Difficile de trouver vue plus agréable que celle que nous offre la microbrasserie des Beaux Prés sise, vous l'aurez deviné, à Sainte-Anne-de-Beaupré. On peut y admirer le fleuve Saint-Laurent, majestueux et glacé, et même avoir un joli point de vue sur l'île d'Orléans juste en face. C'est dans ce décor de rêve que s'est installée la microbrasserie en décembre 2011, à une dizaine de minutes de la station de ski Mont-Sainte-Anne. Comme le spectacle se passe à l'extérieur, le décor est ici tout simple : des oeuvres d'art accrochées aux murs peints en rouge, un foyer pour réchauffer les pieds gelés des skieurs et quelques tables où prendre une bouchée et savourer une broue. La nourriture offerte se veut également sans prétention, mais savoureuse : tartes flambées, pizzas, sandwichs, assiette du terroir et généreuse planche de charcuteries mettant à l'honneur les producteurs locaux. L'ardoise propose 16 bières, dont plusieurs nommées en l'honneur de la région. Cela va de la blanche à l'argousier (Mont-Ferréol) à la dunkelweizen (Saint-Joachim) en passant par la populaire double IPA (Route 138). N'oubliez pas de repartir avec une cruche (growler) remplie de votre bière préférée afin de pouvoir la déguster dans le confort de votre salon.

>> Consultez le site internet de la microbrasserie des Beaux Prés

9430, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

MICROBRASSERIE LA SOUCHE

Sympathique chalet de ski en bois rond

Après le succès d'un premier établissement dans Limoilou, La Souche souhaitait ouvrir un second pub et se doter d'une usine d'embouteillage. C'est donc à Stoneham, à cinq minutes de la montagne, que le second établissement a ouvert en avril dernier. Quand on y entre, on est tout de suite charmé par le côté sympathique et chaleureux des lieux. Les proprios adorent le bois et ça paraît : vieux skis et raquettes aux murs, branches d'arbre suspendues, lampes en bouleau, tables en rondins et scies à bois décoratives complètent le décor très réussi. Vous avez une petite soif ? Douze bières sont offertes sur les pompes, dont la fameuse Limoilou Beach (bière sure au cassis), la Saint-Charles (brown ale anglaise) ou encore la Mont Wright (double IPA). La cuisine, qui fait la part belle aux producteurs locaux et aux produits écoresponsables, propose plusieurs options intéressantes : plats du jour (une bouillabaisse, lors de notre passage), soupe à l'oignon à la bière et aux trois fromages, poutines décadentes (bacon et fromage bleu) et pizzas sur pain plat à la bière (dont l'originale Lumberjack, avec smoked meat, bacon, confit d'oignons et sirop d'érable). À la sortie, ne manquez pas la petite boutique afin de rapporter quelques produits embouteillés à la maison.

>> Consultez le site internet de la microbrasserie La Souche

22, 1re Avenue, Stoneham