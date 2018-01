Une IPA sans alcool pour le Défi 28 jours

Résultat réussi

Si le processus de brassage demeure ultrasecret, le résultat est, lui, totalement réussi pour cette India Pale Ale très aromatique à la robe voilée avec une légère amertume tranchante en finale et 72 IBU au compteur.

«Elle ressemble un peu aux North East IPA, mais sans alcool. Le défi était d'en faire une bière plus ronde en essayant d'enlever le côté aqueux propre aux bières sans alcool», indique Michael Jean.

Désormais, la Découverte #0.3172-A est une bière que l'on retrouve chez les détaillants spécialisés. Et comme l'avenir du sans-alcool semble florissant, Le BockAle planche déjà sur les recettes de deux futurs produits: une rousse et un stout. «C'est un créneau qui peut devenir un vecteur majeur pour nous, et on le prend avec sérieux», conclut M. Jean.