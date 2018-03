Brassins des grands soirs

La mise en bouche

Tout en fraîcheur. Spécialiste des bières vieillies en barriques, À la fût a récemment remis sur les tablettes sa Cuvée western, un assemblage de trois différents moûts et de levures sauvages ayant maturé entre 6 et 30 mois en fûts de chêne.

Le résultat? Une bière couleur abricot légèrement voilée avec une mousse blanche abondante s'estompant rapidement.

Au nez, on est charmé par les arômes boisés, acidulés et fruités. En bouche, l'effervescence est vive et s'accompagne de notes de fruits jaunes, d'une belle acidité et d'un côté tannique.

Une création tout en fraîcheur à déguster avec un tartare de pétoncles, mangues et fraises.

Cuvée western

Microbrasserie À la fût (Saint-Tite), 5 %.

Prix payé: 24,57 $, 750 ml