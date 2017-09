Invasion islandaise chez Pit Caribou

Pour l'occasion, les bières de la microbrasserie islandaise Borg Brugghús de Reykjavik seront offertes en fût (neuf brassins) et en bouteille (cinq variétés).

On pourra donc y déguster de bien curieuses offrandes: Leifur 32, une saison au thym nordique et bruyère, Chocosourus Nr. C8, une bière acidulée avec des cosses de cacao et même Surtur 30.1, un stout impérial fumé au crottin de mouton!

https://www.facebook.com/events/2369868923239100/