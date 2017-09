 Dix bières à ne pas manquer au Bières et Saveurs 

Le festival Bières et Saveurs de Chambly est certainement le rassemblement brassicole permettant aux amateurs de bières de microbrasseries québécoises de faire les plus belles découvertes. Cette année, pas moins de 66 microbrasseries québécoises seront de la partie, dont plusieurs nouvelles venues.

6) Bourgogne

Le style: Saison aux raisins

La microbrasserie: Délires et délices (Chambly)

Nous n'avons pas encore essayé les bières de cette jeune microbrasserie de Chambly. Nous allons y remédier avec cette originale saison aux raisins.

7) Rosie

Le style: Florida weisse

La microbrasserie: Microbrasserie Le temps d'une pinte (Trois-Rivières)

Une berliner weisse rosée? Il semble que cette Rosie soit inspirée par les brasseurs de la Floride qui ajoutent de petits fruits à leur bière. Ce sera sans doute très rafraîchissant.

8) Offenback Grand cru

Le style: Rouge des Flandres

La microbrasserie: L'Espace public - Brasseurs de quartier (Montréal)

Les rouges des Flandres se font si rares au Québec qu'on ne peut faire autrement que d'en profiter lorsqu'on en voit une au menu.

9) Cuvée des saints

Le style: ABT aux griottes vieillie en fût de chianti

La microbrasserie: Brasserie artisanale Le Saint-Graal (Sainte-Thérèse)

Cette quadruple saura certainement nous plaire avec ses notes de griottes et de chianti. Dépêchez-vous, car les quantités sont très limitées!

10) Vieux loup sauvage

Le style: Oud bruin 100 % brett, vieillie un an en fût de vin rouge avec prune et cerise

La microbrasserie: Brasserie artisanale La souche (Québec)

Une brune des Flandres concoctée avec des levures brettanomyces? Ça ne peut qu'être intéressant. Et si on la fait vieillir en fût de vin rouge et que l'on ajoute des prunes et cerises, ça risque d'être décadent!